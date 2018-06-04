"З Путіним важко розмовляти": Семен Глузман про тиск Заходу на Росію і звільнення Сенцова

Європа і Україна дуже мало роблять для того, щоб звільнити Сенцова, вважає знаменитий психіатр і колишній дисидент

1-3 червня по всьому світу пройшли акції на підтримку політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується у російській в'язниці.

Відомий лікар-психіатр і правозахисник, колишній дисидент і політв'язень, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман вважає, що одних тільки акцій підтримки недостатньо для того, щоб українця звільнили.

Таку думку він висловив у коментарі для Styler.

"Звичайно, для звільнення Сенцова Україна робить недостатньо кроків. Але справа навіть і не в цьому. Україна не може нічого зробити, тому що голос України звучить на міжнародній арені в основному тільки в контексті прохання грошей. Україна постійно просить подаяння. Навіть у період радянської влади тиск був не тільки суспільний, а й урядовий. Тут схема дуже проста. З одного боку, нам по телебаченню показали кілька десятків людей, які вийшли на підтримку Сенцова в Європі. Це в основному діаспора. Це дуже добре, але це несерйозно", - вважає Семен Глузман.

"Брежнєв був поступливішою людиною, ніж Путін"

Він згадує: звільнити політв'язнів з СРСР постійно вимагали влади різних країн.

"Коли Брежнєв був при владі і ми сиділи в таборах, був постійний, багатомісячний і багаторічний тиск європейців і американців на свої уряди. А свої уряди змушені були якось рано чи пізно реагувати. Так звільнили, наприклад, Володю Буковського (Володимир Буковський – російський політичний і громадський діяч, вчений і письменник, колишній радянський політв'язень – ред.). Надії Світличній дозволили виїхати на Захід (Надія Світлична – українська журналістка, учасниця руху шістдесятників, емігрувала до США, де померла в 2006 році – ред.). Я можу називати багато прізвищ", - каже Глузман.

Сьогодні ситуація зі звільненням українських політв'язнів в Україні набагато складніша, ніж була навіть при СРСР, вважає він.

"Брежнєв був поступливішою людиною, ніж Путін. З Путіним дуже важко розмовляти. Це людина з особливостями характеру, і він приймає рішення самостійно, хоч у нього і є радники. Тому я не думаю, що ситуація вирішується. Світло з'явився, але до звільнення поки що, на жаль, далеко".

За його словами, треба, щоб питанням звільнення Сенцова на Заході займалася не лише українська діаспора, а й багато впливових організацій.

Фото: Семен Глузман (facebook.com/Семен Глузман)

"Тиск на Росію повиннен бути постійним, про це в Європі і в США повинні говорити весь час. Наприклад, в Англії для звільнення таких, як я, в'язнів був створений спеціальний комітет. У Франції – теж аналогічний комітет, створили робочу групу. Я вже не пам'ятаю точно, але факт у тому, що був постійний тиск на уряд", - висловлює думку Семен Глузман.

"На якомусь етапі Захід може відмовитися допомагати Україні"

Семен Глузман згадує випадок, як при Брежнєві вирішувалися питання зі звільненням радянських в'язнів. У тому числі – і з його звільненням.

"Дійшло до того, як мені потім розповіли, що з приводу нашого визволення різко висловлювався тодішній президент США Картер. Мені цю історію повідала людина, яка була присутньою при цій розмові і була разом з ним в одному кабінеті. Картер був дуже м'якою людиною, і через цього – слабким президентом. Він якось сидів у колі своїх радників. Йому говорили, що треба тиснути на Брежнєва і звільняти групу політв'язнів. Картер вигукнув: "Так що мені, вводити війська, щоб американський десант забирав політв'язнів з уральських таборів?".

У питанні звільнення Сенцова потрібно тиснути спочатку на західні уряди, а вони будуть бачити, що це питання важливе, і будуть тиснути на Росію, вважає він.

"Щодо цього хлопця я впевнений, що чим більше на нього тисне Росія, тим більше він стає стійким. Тут гідна уваги унікальна поведінка Сенцова. А як ще привернути увагу західних чиновників, політиків? Та їм плювати на Україну за великим рахунком".

Він висловив побоювання, що з часом Європа скоро може взагалі втомитися допомагати Україні.

"Я дуже боюся, що на якомусь етапі Захід може відмовитися допомагати Україні, адже не бачить, що у нас борються з корупцією. У нас продовжують красти, ніяк не створять Антикорупційний суд. Все це дуже серйозні приводи. Якщо буде так і далі триватиме, то Україна може залишитися з Путіним один на один", - звертає увагу Семен Глузман.

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