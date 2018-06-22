"С воздушным наполнителем": в сети показали, как обманывают жителей Донбасса (фото)

Местным жителям продают странные продукты

В сети показали, как обманывают жителей оккупированного Российской Федерацией Донбасса. Соответствующее фото было опубликовано на странице паблика "Донецк online". На пост обратил внимание журналист Денис Казанский.

Скриншот (twitter.com/den_kazansky)

"А начиналось все с того, что предложили сходить на незаконный референдум", - прокомментировал он.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

На снимке видно, что луганский производитель мороженного пренебрегает нормами и не добавляет нужное количества продукта.

"Вас развели еще в 2014", - пишут в сети.

"Ого, вафельный стаканчик такой большой", - иронизируют пользователи.

"На таможне "ДНРовской" слизали", - шутят в комментариях.

"С воздушным наполнителем", - добавили в сети.

Кстати, в соцсетях смеются над открытием банкомата на Донбассе.

В подконтрольной Украине Красногоровке на днях прошло торжественное открытие первого и единственного банкомата "Ощадбанка" с перерезанием красной ленты.

На опубликованных фото в сети видно, что на открытии банкомата также присутствовал священник, освятивший банковское оборудование. В соцсетях начали шутить о масштабах мероприятия.

Сколько украинских политзаключенных в РФ