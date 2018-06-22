"З повітряним наповнювачем": в мережі показали, як обманюють мешканців Донбасу (фото)

Місцевим жителям продають дивні продукти
У мережі показали, як обманюють жителів окупованого Російською Федерацією Донбасу. Відповідне фото було опубліковано на сторінці пабліка "Донецьк online". На пост звернув увагу журналіст Денис Казанський.
Скріншот (twitter.com/den_kazansky)
"А починалося все з того, що запропонували сходити на незаконний референдум", - прокоментував він.
Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)
На знімку видно, що луганський виробник морозива нехтує нормами і не додає потрібну кількості продукту.
"Вас розвели ще в 2014", - пишуть в мережі.
"Ого, вафельний стаканчик такий великий", - іронізують користувачі.
"На митниці "ДНРівській" злизали", - жартують в коментарях.
"З повітряним наповнювачем", - додали в мережі.
До речі, у соцмережах сміються над відкриттям банкомату на Донбасі.
У підконтрольній Україні Красногорівці днями відбулося урочисте відкриття першого і єдиного банкомату "Ощадбанку" з перерізанням червоної стрічки.
На опублікованих фото в мережі, видно, що на відкритті банкомату також був присутній священик, освятивший банківське обладнання. У соцмережах почали жартувати про масштаби заходу.
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