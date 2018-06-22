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"З повітряним наповнювачем": в мережі показали, як обманюють мешканців Донбасу (фото)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 12:37
Фото: loga.gov.ua
Фото: loga.gov.ua

Місцевим жителям продають дивні продукти

У мережі показали, як обманюють жителів окупованого Російською Федерацією Донбасу. Відповідне фото було опубліковано на сторінці пабліка "Донецьк online". На пост звернув увагу журналіст Денис Казанський.

Скріншот (twitter.com/den_kazansky)

"А починалося все з того, що запропонували сходити на незаконний референдум", - прокоментував він.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

На знімку видно, що луганський виробник морозива нехтує нормами і не додає потрібну кількості продукту.

"Вас розвели ще в 2014", - пишуть в мережі.

"Ого, вафельний стаканчик такий великий", - іронізують користувачі.

"На митниці "ДНРівській" злизали", - жартують в коментарях.

"З повітряним наповнювачем", - додали в мережі.

До речі, у соцмережах сміються над відкриттям банкомату на Донбасі.

У підконтрольній Україні Красногорівці днями відбулося урочисте відкриття першого і єдиного банкомату "Ощадбанку" з перерізанням червоної стрічки.

На опублікованих фото в мережі, видно, що на відкритті банкомату також був присутній священик, освятивший банківське обладнання. У соцмережах почали жартувати про масштаби заходу.

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Теги: Донбасс
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