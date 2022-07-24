Салат зимой из свежих летних овощей: рецепт и способ консервирования

Рецепт консервированного салата

Нам понадобятся:

Огурцы - 2 кг

Помидоры - 2 кг

Сладкий перец - 1 кг

Лук репчатый - 700 г

Острый перец - 2 шт.

Петрушка - 5 пучков.

Соль - 2,5 ст. л.

Пошаговое приготовление

Нарежьте огурцы кольцами, шириной не более 0,5 сантиметра. Если желаете сделать огурцы еще красивее, нарежьте их волнистым ножом.

Помидоры разрежьте пополам и нарежьте полосками чуть меньшими чем огурцы.

Сладкий перец разделите вертикально на 4 части и нарежьте полосками как огурцы.

Далее разрежьте луковицу пополам и нарежьте горизонтально.

Острый перец разрежьте вертикально пополам и нарежьте полосками.

Петрушку нарежьте шириной в 1,5-2 сантиметра.

Далее смешиваем ингредиенты и солим каменной солью и еще раз хорошо перемешиваем. Оставляем салат настояться на 30 минут.

Накладываем салат в литровую банку. Прессовать овощи не надо, ведь мы хотим сохранить вкус и полезные соки в самих овощах. Когда вы разложили салат по банкам, на дне останется сок из овощей, его нужно равномерно разлить по банкам.

Далее на дно кастрюли мы стелим полотенце и ставим банки на это полотенце. Заливаем воду в кастрюлю почти до края. А банки накрываем крышками.

Ставим кастрюлю на огонь и даем воде прокипеть в течение 15 минут.

Достаем банки, даем им немного остыть, после чего закатываем.

Напоследок, как и все закрутки, мы переворачиваем банки крышкой вниз и даем полностью остыть.

Поздравляем, летний салат зимой гарантирован!

Также советуем рецепт традиционного нежинского салата для консервирования, он славится своей простотой и превосходным вкусом. Только посмотрите ниже на видео, как он аппетитно выглядит: