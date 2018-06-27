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В самом центре Киева "выросли" огромные черные щупальца (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 15:51
Кадр из видео: надувная инсталляция (YouTube/informator.ua)
Кадр из видео: надувная инсталляция (YouTube/informator.ua)

Активисты надули инсталляцию в виде щупалец для привлечения внимания к проблеме пыток

Правозащитники организовали акцию против пыток в Украине. Чтобы привлечь внимание киевлян, организаторами была установлена черная скульптура в виде огромного осьминога. Надувную инсталляцию в виде гигантских щупалец установили прямо в центре Михайловской площади в Киеве, сообщает Информатор.

Фото: надувной осьминог (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Высота объекта составляет пять метров, а диаметр - шесть. Щупальца похожи на дубинки полицейских. Скульптура является символом вреда и разрушительной силы, которую пытки наносят жертвам и обществу.

Фото: гигантские черные щупальца (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Как сказал один из организаторов акции: "Пытки абсолютно запрещены при любых обстоятельствах, но в Украине их еще применяют. Ежегодно украинские суды рассматривают не более 10 дел по статье Уголовного Кодекса "пытки". Хотя только в прошлом году за медпомощью обратились более 2 тысяч людей, которые жаловались на избиения в полиции".

Фото с акции против пыток в Киеве (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Создателем объекта является художница Анна Щербина. Она полагает, что скульптура способна легко привлечь внимание прохожих, и ей удалось подобрать простой, читаемый образ, способный донести проблему пыток каждому.

Видео про инсталяцию, напоминающую о пытках (YouTube/informator.ua)

Щупальца останутся на Михайловской площади до 9 июля.

Напомним, что в недавно в Москве провели акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова.

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Теги: Киев, пытки, акция, Михайловская площадь
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