В самом центре Киева "выросли" огромные черные щупальца (фото)

Активисты надули инсталляцию в виде щупалец для привлечения внимания к проблеме пыток

Правозащитники организовали акцию против пыток в Украине. Чтобы привлечь внимание киевлян, организаторами была установлена черная скульптура в виде огромного осьминога. Надувную инсталляцию в виде гигантских щупалец установили прямо в центре Михайловской площади в Киеве, сообщает Информатор.

Фото: надувной осьминог (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Высота объекта составляет пять метров, а диаметр - шесть. Щупальца похожи на дубинки полицейских. Скульптура является символом вреда и разрушительной силы, которую пытки наносят жертвам и обществу.

Фото: гигантские черные щупальца (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Как сказал один из организаторов акции: "Пытки абсолютно запрещены при любых обстоятельствах, но в Украине их еще применяют. Ежегодно украинские суды рассматривают не более 10 дел по статье Уголовного Кодекса "пытки". Хотя только в прошлом году за медпомощью обратились более 2 тысяч людей, которые жаловались на избиения в полиции".

Фото с акции против пыток в Киеве (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Создателем объекта является художница Анна Щербина. Она полагает, что скульптура способна легко привлечь внимание прохожих, и ей удалось подобрать простой, читаемый образ, способный донести проблему пыток каждому.

Видео про инсталяцию, напоминающую о пытках (YouTube/informator.ua)

Щупальца останутся на Михайловской площади до 9 июля.

Напомним, что в недавно в Москве провели акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова.