У самому центрі Києва "виросли" величезні чорні щупальця (фото)

Активісти надули інсталяцію у вигляді щупалець для залучення уваги до проблеми катувань

Правозахисники організували акцію проти тортур в Україні. Щоб привернути увагу киян, організаторами була встановлена чорна скульптура у вигляді велетенського восьминога. Надувну інсталяцію у вигляді гігантських щупалець встановили прямо в центрі Михайлівській площі в Києві, повідомляє Інформатор.

Фото: надувний восьминіг (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Висота об'єкта становить п'ять метрів, а діаметр - шість. Щупальця схожі на палиці поліцейських. Скульптура є символом шкоди і руйнівної сили, яку тортури наносять жертвам і суспільству.

Фото: гігантські чорні щупальця (kiev.informator.ua/Андрій Шматов)

Як сказав один з організаторів акції: "Тортури абсолютно заборонені при будь-яких обставин, але в Україні їх ще застосовують. Щороку українські суди розглядають не більше 10 справ за статтею Кримінального Кодексу "тортури". Хоча тільки в минулому році за медичною допомогою звернулися понад 2 тисяч людей, які скаржилися на побиття в поліції".

Фото акції проти тортур в Києві (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Творцем об'єкта є художниця Анна Щербина. Вона вважає, що скульптура здатна легко привернути увагу перехожих, і їй вдалося підібрати простий образ, здатний донести проблему тортур кожному.

Відео про інсталяцію, що нагадує про тортури (YouTube/informator.ua)

Щупальця залишаться на Михайлівській площі до 9 липня.

Нагадаємо, що нещодавно в Москві провели акцію на підтримку режисера Олега Сенцова.