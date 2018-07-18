"Самый дорогой подарок в жизни": волонтер Яна Зинкевич показала подросшую дочь (видео)

Фото: Яна Зинкевич (facebook.comSKRYPIN.UA)

Яна Зинкевич, несмотря на перенесенные травмы, самостоятельно воспитывает дочь

Украинский доброволец-медик, командир Медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич показала свою подросшую дочку Богдану. Видео, на котором малышка катается на качели, Яна выложила на своей странице в Facebook.

Пользователи соцсети умилились забавным видео и отметили, что малышка очень подросла.

Скриншот комментариев (facebook.com/yana.hospitallers)

Как известно, Яна Зинкевич, которая после тяжелых травм в ДТП передвигается в инвалидной коляске, самостоятельно воспитывает дочь Богдану. В ноябре 2016-го через несколько дней спустя рождения ребенка (менее чем за полгода после брака) супруг Яны, доброволец Максим Кораблев покинул семью, и оставил ее с новорожденным ребенком.

5 декабря 2015 автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" попал в ДТП, в котором пострадала пассажир автомобиля Зинкевич Яна. Она получила серьезные травмы - полный перелом позвоночника, параплегия, переломы половины ребер и ключицы, повреждения внутренних органов, гемопневмоторакс, контузию сердца и легких, но, проведя несколько месяцев в больнице, смогла выжить. В результате ДТП имеет пожизненную инвалидность, и передвигается на инвалидной коляске.

Ранее Яна Зинкевич обратилась к украинцам с призывом пройти военную подготовку.

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