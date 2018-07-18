"Найдорожчий подарунок в житті": волонтер Яна Зінкевич показала підрослу доньку (відео)

Фото: Яна Зінкевич (facebook.comSKRYPIN.UA)

Яна Зінкевич, незважаючи на перенесені травми, самостійно виховує доньку

Український доброволець-медик, командир Медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич показала свою підрослу доньку Богдану. Відео, на якому дівчинка катається на гойдалці, Яна виклала на своїй сторінці в Facebook.

Користувачі соцмережі розчулилися смішним відео і зазначили, що маля дуже підросло.

Скріншот коментарів (facebook.com/yana.hospitallers)

Як відомо, Яна Зінкевич, яка після важких травм в ДТП пересувається в інвалідному візку, самостійно виховує доньку Богдану. У листопаді 2016 за кілька днів після народження дитини (менш ніж за півроку після шлюбу) чоловік Яни, доброволець Максим Корабльов покинув сім'ю, і залишив її з новонародженою дитиною.

5 грудня 2015 автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив в ДТП, в якому постраждала пасажир автомобіля Зінкевич Яна. Вона отримала серйозні травми - повний перелом хребта, параплегия, переломи половини ребер і ключиці, пошкодження внутрішніх органів, гемопневмоторакс, контузію серця і легенів, але провівши кілька місяців у лікарні змогла вижити. В результаті ДТП має довічну інвалідність, і пересувається на інвалідному візку.

Раніше Яна Зінкевич звернулася до українців із закликом пройти військову підготовку.

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