Самый снежный город: Киев вошел в престижный топ

Кроме того, столицу Украины считают привлекательным туристическим городом

Столица Украины попала в топ-6 самых снежных городов Европы. К тому же, именно Киев считается тем городом, который стоит посетить туристам. Об этом информируют на сайте Der Standard.

Рейтинг составляли по данным 372 европейских городов совместно сайты погоды Holidu и Worldweatheronline. Складывали его на основе среднемесячного количества снежных дней с декабря по март. В среднем каждый месяц снежными в Киеве были 13 дней.

Также украинскую столицу называют привлекательным туристическим городом. Во время зимнего уик-энда иностранцам советуют посещать Киево-Печерскую лавру, Софийский собор, набережную, Майдан Незалежности, Национальный музей "Чернобыль".

Первое место досталось Хельсинкам (Финляндия), где ежемесячно снег выпадал по 17 дней. В рейтинг снежных городов также попали Каунас (Литва), Осло (Норвегия), Турку (Финляндия), Вильнюс (Литва), Таллин (Эстония).

Напомним, что трасса Одесса - Киев ужасает водителей ямами и множеством ДТП. Ролик был снят в начале февраля, когда началось потепление и с дороги сошел снег. А вместе с ним и часть асфальта. Вдоль пути через разные промежутки стоят поломанные из-за ям фуры и легковушки. У некоторых машин даже отлетели колеса.

Ранее водитель, который устроил ДТП на площади Победы в Киеве, в котором погибла женщина, был под воздействием наркотиков. Также мы писали о том, что погибшая оказалась матерью певицы.

Кстати, водитель, что врезался в маршрутку в Одесской области вблизи села Николаевка 31 января, оказался разыскиваемым преступником. В момент ДТП он ехал с ограбления за рулем угнанной машины.