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Сборная Украина потеряла багаж с экипировкой прямо перед чемпионатом мира

STYLERLIFE        09.07.2018 - 16:52
Фото: pixabay.com/StockSnap
Фото: pixabay.com/StockSnap

Багаж спортсменов потерялся в аэропорту

Сборная Украины по фехтованию потеряла в аэропорту багаж с экипировкой перед чемпионатом мира. Об этом сообщила лидер сборной Ольга Харлан на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что багаж был потерян во время пересадки в аэропорту Парижа. Сборная Украины направлялась на тренировочный сбор в Японию.

Багаж команды с экипировкой и оружием вернули только спустя пять дней. Вернуть чемоданы сразу же не могли из-за неблагоприятных погодных условий, потому сборная была вынуждена готовиться к чемпионату мира в чужой форме и амуниции больше недели.

Скриншот (instagram.com/olgakharlan)

Напомним, что чемпионат мира по фехтованию пройдет с 19 по 27 июля в китайском городе Уси.

Ранее сообщалось, что украинским футболистам запретили пользоваться телефонами в столовой.

Журналист напомнил Шевченко, что однажды легендарный тренер Луи ван Гаал схватил и потянул итальянского футболиста Луку Тони за уши, потому что тот бездельничал во время завтрака. Оказалось, что у нашего тренера есть свой рецепт того, что делать в таких ситуациях. Правда, не такой радикальный.

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Теги: Сборная Украины, фехтование
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