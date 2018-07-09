Сборная Украина потеряла багаж с экипировкой прямо перед чемпионатом мира

Багаж спортсменов потерялся в аэропорту

Сборная Украины по фехтованию потеряла в аэропорту багаж с экипировкой перед чемпионатом мира. Об этом сообщила лидер сборной Ольга Харлан на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что багаж был потерян во время пересадки в аэропорту Парижа. Сборная Украины направлялась на тренировочный сбор в Японию.

Багаж команды с экипировкой и оружием вернули только спустя пять дней. Вернуть чемоданы сразу же не могли из-за неблагоприятных погодных условий, потому сборная была вынуждена готовиться к чемпионату мира в чужой форме и амуниции больше недели.

Скриншот (instagram.com/olgakharlan)

Напомним, что чемпионат мира по фехтованию пройдет с 19 по 27 июля в китайском городе Уси.

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