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Збірна України втратила багаж з екіпіровкою прямо перед чемпіонатом світу

STYLERLIFE        09.07.2018 - 16:52
Фото: pixabay.com/StockSnap
Фото: pixabay.com/StockSnap

Багаж спортсменів загубився в аеропорту

Збірна України з фехтування втратила в аеропорту багаж з екіпіровкою перед чемпіонатом світу. Про це повідомила лідер збірної Ольга Харлан на своїй сторінці в Instagram.

Вона розповіла, що багаж був втрачений під час пересадки в аеропорту Парижа. Збірна України прямувала на тренувальний збір до Японії.

Багаж команди з екіпіровкою та зброєю повернули тільки через п'ять днів. Повернути валізи відразу ж не могли через несприятливі погодні умови, тому збірна була змушена готуватися до чемпіонату світу в чужій формі і амуніції більше тижня.

Скріншот (instagram.com/olgakharlan)

Нагадаємо, що чемпіонат світу з фехтування пройде з 19 по 27 липня в китайському місті Усі.

Раніше повідомлялося, що українським футболістам заборонили користуватися телефонами в їдальні.

Журналіст нагадав Шевченко, що одного разу легендарний тренер Луї ван Гаал схопив і потягнув італійського футболіста Луку Тоні за вуха, бо той байдикував під час сніданку. Виявилося, що у нашого тренера є свій рецепт того, що робити в таких ситуаціях. Правда, не такий радикальний.

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Теги: Сборная Украины, фехтование
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