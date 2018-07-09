Збірна України втратила багаж з екіпіровкою прямо перед чемпіонатом світу

Багаж спортсменів загубився в аеропорту

Збірна України з фехтування втратила в аеропорту багаж з екіпіровкою перед чемпіонатом світу. Про це повідомила лідер збірної Ольга Харлан на своїй сторінці в Instagram.

Вона розповіла, що багаж був втрачений під час пересадки в аеропорту Парижа. Збірна України прямувала на тренувальний збір до Японії.

Багаж команди з екіпіровкою та зброєю повернули тільки через п'ять днів. Повернути валізи відразу ж не могли через несприятливі погодні умови, тому збірна була змушена готуватися до чемпіонату світу в чужій формі і амуніції більше тижня.

Скріншот (instagram.com/olgakharlan)

Нагадаємо, що чемпіонат світу з фехтування пройде з 19 по 27 липня в китайському місті Усі.

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