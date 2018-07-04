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"Счастье там больше не живет": в сети показали, как выглядит место проведения "КаZантипа" в Крыму (видео)

STYLERLIFE        04.07.2018 - 09:33
КаZантип в 2013 году (Кадр из видео: YouTube/BE-AT.TV)
КаZантип в 2013 году (Кадр из видео: YouTube/BE-AT.TV)

Поповку показали после аннексии полуострова

В сети показали, как выглядит село Поповка, в котором ранее проводился популярный фестиваль "КаZантип", после аннексии Крыма Россией. Соответствующее видео опубликовано на странице "Zello-XOXMA"  в соцсети Twitter.

"Вы только посмотрите, во что русня превратила "Казантип". Счастье там больше не живет. Вместо смеха, радости и веселья туда пришел проклятый русский мир", - отметили в сети.

Видео: Поповка после аннексии (twitter.com/ZelloXoxma)

Ролик прокомментировали пользователи сети:

"Почему проклятый? "Ура, мы на родине. Путин наш рулевой. Мы и Путин едины.Россия- мы тебя любим. Хоть камни с неба. но мы счастливы". А потом , х*рак и.... а при Украине было лучше. И быстро все за загранпаспортами, и быстро все из Крыма. Счастливо оставаться, крысчане".

"Мда. Это только одна турбаза. Там весь Казантип убит в хлам. Они же сказали -- больше разврата не будет. И жизни тоже. Единственное нормальное место в Крыму, да и в Украине наверное, где молодь могла нормально оторваться".

"Все верно. Весь разврат теперь на полях ЧМ и на улицах".

"Не удивляйтесь! 17 миллионов кв.км. мокши засраны. В нашем городе также засраны дома, подъезды, лифты, автобусы, деревья, стены. Всё, до чего дотянулись грязные руки русских варваров. На мундиале наглядно видно быдло...".

"Помнится как "президент" Казантипа в 2014 поздравлял крымский народ с правильным выбором. Поэтому, получили, что хотели".

Скриншот комментариев (twitter.com/ZelloXoxma)

Видео: КаZантип в 2010 году (YouTube/Nikita_MineLive)

Кстати, в сети показали грустные фото с оккупированного Донбасса.

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Теги: Крым, Казантип, КаZантип
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