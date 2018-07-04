"Щастя там більше не живе": в мережі показали, як виглядає місце проведення "Каzантипу" у Криму (відео)

Поповку показали після анексії півострова

У мережі показали, як виглядає село Поповка, в якому раніше проводився популярний фестиваль "КаZантип", після анексії Криму Росією. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Zello-XOXMA" в соцмережі Twitter.

"Ви тільки подивіться, у що русня перетворила "Казантип". Щастя там більше не живе. Замість сміху, радості і веселощів туди прийшов проклятий русский мир", - зазначили в мережі.