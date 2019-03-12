Сдавать кровь будем по-новому: что изменится в Украине

От СССР Украина унаследовала устаревшую и неэффективную систему сдачи крови, которую будут кардинально менять, говорит эксперт

Донорство крови спасает жизнь, но доноров в Украине крайне не хватает. К тому же, у нас пока действует устаревшая система крови, которую унаследовали из СССР.

Однако есть и хорошая новость: в конце февраля 2019 года правительство приняло Стратегию развития национальной системы крови, которая должна в корне изменить существующую систему.

Реализацию Стратегии оценивают примерно в 6,5 миллиардов гривен. Ожидается, что новые механизмы управления и финансирования, которые будут соответствовать общим принципам трансформации всей системы здравоохранения, заработают до 2022-го года.

Почему изменения давно назрели?

Практически каждый из нас слышал от знакомых или лично сталкивался с тем, что кому-то нужно срочно сдать кровь – из-за ДТП, во время лечения онкологии или после сложных родов, пишет в своей колонке на УП Ирина Славинская, начальник отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Срочный поиск донора – это обычно одна из просьб медиков подавляющему большинству пациентов, которым требуется переливание компонентов крови. Но это – устаревшая, хаотичная и неэффективная система, которую немедленно нужно менять, убеждена она.

"Украина впервые становится на путь реформирования системы крови. На какие изменения можно рассчитывать и что это будет означать для нас всех? Цель Стратегии развития национальной системы крови в Украине – доступные и безопасные компоненты крови для пациентов", - пишет Ирина Славинская.

Фото: Система сдачи крови в Украине требует кардинальных изменений, напоминает Ирина Славинская (pixabay.com)

По ее словам, для этого нужно создать новую структуру, которая будет включать в себя национальный, региональный и госпитальный уровни, которые будут иметь свои функции.

Что должно измениться?

На национальном уровне будут заниматься управлением и мониторингом, чтобы избежать дефицита крови и вовремя реагировать на кризисные ситуации, контролировать обеспечение качественными компонентами крови, будут заниматься финансированием, чтобы компоненты крови были доступными для пациентов.

На региональном уровне будут заниматься заготовкой, переработкой, тестированием и транспортировкой компонентов крови. Это будут делать 11-12 модернизированных центры крови.

На госпитальном уровне будут отделения трансфузиологии, трансформированные в больничные банки крови. Они будут отвечать за формирование запасов, хранение и применение компонентов крови.

По словам Славинской, если все это сделать, то тебе у пациента не будет необходимости заниматься поисками крови для себя или близких. Этим будет заниматься больничный банк крови.

"Количество доноров надо увеличить в три раза"

"Качество компонентов для переливания должны обеспечить центры крови. В то же время на национальном уровне будут действовать правила работы и контроля всех учреждений этой системы", - пишет Ирина Славинская.

2019-й должен стать важным годом для начала реформы системы крови, потому что именно в этом году будут изменены основные приказы Минздрава и Закон "О донорстве крови и ее компонентов", что должно помочь внедрить современные европейские стандарты качества всей системы.

Фото: "Надо втрое увеличить количество тех, кто сдает кровь" – эксперт (pixabay.com)

"В этом году мы начинаем создавать Национальный регистр доноров крови и единую автоматизированную систему контроля за компонентами крови. Поэтому доноры смогут сдавать кровь по всей территории Украины без привязки к месту регистрации, а также не будет возникать проблемы дефицита компонентов крови", - рассказывает Ирина Славинская.

Летом 2019-го планируют ввести в действие программу, которая будет развивать добровольное и безвозмездное донорство крови. Начнутся информационные кампании, которые будут популяризировать донорское движение.

"Это все потому, что уровень донаций и количество доноров надо увеличить почти втрое. По рекомендациям ВОЗ, должно быть 33 донации на 1 000 населения, мы же имеем лишь 11,28. Стратегия предусматривает обучение всех специалистов учреждений системы крови, что скажется на качестве работы. Нам важно запустить и внедрить эту программу, чтобы каждый пациент при необходимости имел доступные и безопасные компоненты крови", - пишет она.

Напомним, в Украине донорами ежегодно становятся около полумиллиона человек. 70% этих людей сдают кровь только один раз. Украинцев призывают к регулярному добровольному донорству.

Эксперты объяснили, чем важное донорство крови и почему стоит сдавать кровь.

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