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Как сделать из одной розы куст в кратчайшие сроки: вам нужен один овощ

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Понедельник 18 июля 2022 14:47
Как сделать из одной розы куст в кратчайшие сроки: вам нужен один овощ Фото: Как вырастить розы в саду (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Красивый букет роз на столе скрасит любой пасмурный день и порадует глаз. Вырастить эти прекрасные цветы в саду - не составит вам труда.

Но с помощью этого трюка, который мы приготовили для вас, вы сможете вырастить собственный красивый букет роз.

Цветы любят все

Цветы прекрасны и создают в доме уютную и гостеприимную атмосферу. Кроме того, они потрясающе пахнут.

Знаете ли вы, что цветы могут быть даже полезны для вашего здоровья?

Однако покупка растений может быть довольно дорогой, поэтому выращивание их самостоятельно в саду может быть хорошей альтернативой. Исследования показывают, что садоводство может улучшить ваше психическое здоровье. Это такая же веская причина, как и любая другая, чтобы начать заниматься садоводством.

Как вырастить розы

Все, что вам нужно, это одна роза, картошка, пластиковая бутылка, почва и горшок. Это звучит очень странно, но способ действительно работает.

Выберите розу, которая вам нравится, удалите все листья и срежьте по диагонали головку розы (примерно 3 сантиметра от цветка). Если цветок все еще красив, его можно поставить в крохотную вазочку.

Возьмите картошку и сделайте в ней отверстие шириной с плодоножку. Убедитесь, что стебель не болтается в отверстии. Засыпьте дно горшка 5-сантиметровым слоем почвы и положите сверху картофель.

Заполните остальную часть горшка почвой. Отрежьте дно от пластиковой бутылки и аккуратно поместите ее на торчащий из почвы стебель. Время от времени поливайте розу (вокруг бутылки) и наблюдайте, как ваши розы растут, как никогда раньше!

Как мы ранее писали, чтобы вырастить прекрасные розы, закопайте рядом с ними один предмет.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как защитить свой огород во время сильной жары и в какое время его можно поливать.

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