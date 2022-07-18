Как сделать свежими "уставшие" овощи: простой и рабочий способ
В условиях кризиса многие из нас запасаются овощами в прок, а потом не знают, что делать с немного увядшими продуктами.
Простым способом оживить "уставшие" овощи поделились эксперты, пишет Express.
Кэролайн Куинн поделилась своим лайфхаком на примере полежавшей цветной капусты.
Как освежить овощи
Для того, чтобы сделать свежими полежавшие овощи, нужно просто поместить их в воду на некоторое время. Этот лайфхак действительно работает не только на цветной капусте, но и на моркови.
Как освежить полежавшие овощи (Скриншот express.co.uk)
Есть еще один момент, который позволит овощам дольше храниться.
Просто подрежьте кончики у овощей, например, моркови, сельдерея, лука и снова поместите их в воду.
Это также хорошо работает для овощей, которые вы покупаете по сниженным ценам, потому что их срок годности подходят к концу.
Также эксперты рассказали, что из "уставших" овощей можно приготовить вкусный суп, тем самым не выбрасывая их и используя по назначению.
Напомним, ранее мы писали о том, какие нюансы нужно знать о заморозке овощей на зиму.
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