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Как сделать свежими "уставшие" овощи: простой и рабочий способ

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 09:18
Как сделать свежими "уставшие" овощи: простой и рабочий способ Фото: Как сделать свежими полежавшие овощи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В условиях кризиса многие из нас запасаются овощами в прок, а потом не знают, что делать с немного увядшими продуктами.

Простым способом оживить "уставшие" овощи поделились эксперты, пишет Express.

Кэролайн Куинн поделилась своим лайфхаком на примере полежавшей цветной капусты.

Как освежить овощи

Для того, чтобы сделать свежими полежавшие овощи, нужно просто поместить их в воду на некоторое время. Этот лайфхак действительно работает не только на цветной капусте, но и на моркови.

Как сделать свежими &quot;уставшие&quot; овощи: простой и рабочий способКак освежить полежавшие овощи (Скриншот express.co.uk)

Есть еще один момент, который позволит овощам дольше храниться.

Просто подрежьте кончики у овощей, например, моркови, сельдерея, лука и снова поместите их в воду.

Это также хорошо работает для овощей, которые вы покупаете по сниженным ценам, потому что их срок годности подходят к концу.

Также эксперты рассказали, что из "уставших" овощей можно приготовить вкусный суп, тем самым не выбрасывая их и используя по назначению.

Напомним, ранее мы писали о том, какие нюансы нужно знать о заморозке овощей на зиму.

А также мы писали о том, можно ли заморозить на зиму грибы и как это сделать.

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