Як зробити свіжими "втомлені" овочі: простий і робочий спосіб
В умовах кризи багато хто з нас запасаються овочами в прок, а потім не знають, що робити з трохи зів'ялими продуктами.
Простим способом оживити "втомлені" овочі поділилися експерти, пише Express.
Керолайн Куїнн поділилася своїм лайфхаком на прикладі полежалої цвітної капусти.
Як освіжити овочі
Для того, щоб зробити свіжими овочі, що полежали, потрібно просто помістити їх в воду на деякий час. Цей лайфхак дійсно працює не тільки на цвітній капусті, а й на моркві.
Як освіжити полежали овочі (скріншот express.co.uk)
Є ще один момент, який дозволить овочам довше зберігатися.
Просто підріжте кінчики в овочів, наприклад, моркви, селери, цибулі і знову помістіть їх у воду.
Це також добре працює для овочів, які ви купуєте за зниженими цінами, тому що їх термін придатності добігає кінця.
Також експерти розповіли, що з "втомлених" овочів можна приготувати смачний суп, тим самим не викидаючи їх і використовуючи за призначенням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які нюанси потрібно знати про заморожування овочів на зиму.
А також ми писали про те, чи можна заморозити на зиму гриби і як це зробити.