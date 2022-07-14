Заготовки на зиму: про цей нюанс заморожування овочів ви точно не знали

У літній період традиційно робляться заготовки продуктів на зиму. Крім консервації та сушіння є ще один популярний метод - заморозка продуктів. Заморожені овочеві суміші можна зробити самостійно, але потрібно знати один важливий нюанс.

Як правильно заморозити овочеву суміш на зиму - читайте в матеріалі нижче.

Замороження овочів - універсальний спосіб заготівлі продуктів про запас. Влітку ціни на овочі опускаються і зробити власні набори не складе особливих труднощів. При заморожуванні всі овочі зберігають вітаміни та корисні речовини та при цьому не втрачають свої смакові якості.

При приготуванні страв овочі можна просто вийняти з морозилки та відправити відразу в каструлю. А можна промити теплою водою і зробити відмінний салат.

Фото: заморожування овочів на зиму

Які овочі можна заморожувати:

Стручкова квасоля

Броколі

Гарбуз

Морква

Буряк

Цвітна капуста

Кабачок

Болгарський перець

Помідор

Кукурудза

Зелений горошок

Баклажан

Не можна заморожувати ріпу, редьку і редиску. Вони після заморозки втрачають смакові якості через велику кількість води. Не рекомендується заморожувати з цієї ж причини та огірки.

Фото: заморожування овочів на зиму

Як правильно заморозити овочі

Багато хто не знає, але перед заморожуванням овочів їх потрібно бланшувати - тобто опустити на пару секунд в окріп. А потім швидко остудити. Це обов'язкова умова для заморозки брюссельської капусти, баклажанів, зеленого горошку і кукурудзи.

Помідори, броколі та гриби в окріп опускати необов'язково. Дрібні помідори можна заморозити цілком - зробіть кілька проколів, щоб плід від низької температури не лопнув.

Великі помідори можна нарізати часточками, кружечками або перемолоти в блендері та зробити томатне пюре.

Дуже зручно робити порційні суміші - на салати, для супів, для рагу або ж для приготування улюблених страв всієї родини. Зелень можна також додати в суміш відразу.

Фото: заморожування овочів на зиму

Як приготувати овочеву суміш

1. Всі овочі добре помийте, почистіть і просушіть.

2. Наріжте смужками, кубиками або півкільцями - як вам подобається.

3. Якщо є овочі, які потрібно бланшувати - опустіть в окріп на 1-2 хвилини, а потім швидко остудіть.

4. Потім змішайте всі інгредієнти в одній ємності.

5. Розкладіть порційно в спеціальні контейнери або пакети для заморозки. Обов'язково розмістіть наклейку - для якої страви, коли заморожено і склад.

6. Відправляйте в морозильну камеру.

Заморожені овочі можна зберігати від 8 до 12 місяців. Повторному заморожуванню овочі не підлягають, тому краще відразу розділити на порції.