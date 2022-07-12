Мариновані гриби за одну добу: швидкий і простий рецепт
Замаринувати гриби можна за одну добу і цей варіант підійде тим, хто не хоче чекати осені або зими, щоб поласувати смачними дарами лісу. На приготування у вас піде зовсім небагато часу і вже через добу у вас буде відмінна закуска для сімейної вечері.
Як приготувати швидкі мариновані гриби - читайте в нашому рецепті нижче.
Інгредієнти:
- Печериці - 1 кг
- Вода для розсолу - 1 л
- Гвоздика - 4 бутончики
- Чорний перець горошком - 9 шт.
- Кріп - 1 пучок
- Лавровий лист - 2 шт.
- Часник - 3 зубчики
- Болгарський перець - 1 шт.
- Оцет - 1 ст. ложка
- Сіль - 1 ст. ложка
- Цукор - 1 ст. ложка
Спосіб приготування:
Для цього рецепта підходять дрібні печериці або гливи. Промийте гриби кілька разів. Поставте їх варитися у звичайній каструлі.
Після того як вода закипить - варіть 1 годину. Багато води наливати не потрібно - гриби швидко уварюються в обсязі у 2-3 рази.
Відварені гриби промийте в холодній воді та відкиньте на друшляк, щоб скла вся вода. Потім помістіть їх в емальовану каструлю ємністю не менше 1,5 літра.
У літрі холодної води розчиніть спочатку цукор, а потім сіль. Поставте розсіл на вогонь. Як тільки вода почне закипати, зніміть каструлю з вогню і налийте столову ложку оцту.
Цим розсолом залийте гриби, додайте гвоздику, чорний перець горошком, лаврові листи, пучок кропу і нарізані часточками болгарський перець і часник. Залиште в прохолодному місці на добу, щоб гриби замаринувалися.
Потім можна перекласти гриби в банки, закрити кришками та поставити в холодильнику. Пікантні грибочки у свіжому розсолі можна зберігати до 2 тижнів.
До речі, раніше ми писали про те, як в лічені хвилини замаринувати пікантну цибулю.
А ще ми розповідали про те, як самостійно зробити в'ялені помідори по-італійськи.