Як в лічені хвилини замаринувати цибулю: швидкий і простий рецепт
Маринована цибуля дуже смачна і її використовують для приготування багатьох страв - салатів, м'яса, овочів. А ще така цибуля стане відмінним доповненням до багатьох страв.
Замаринувати цибулю можна в лічені хвилини й вже через 6-8 годин вона буде готовий до вживання. Як зробити таку мариновану цибулю - читайте в рецепті нижче.
Інгредієнт:
- Фіолетова цибуля - 3 шт.
- Оцет (можна використовувати виноградний або яблучний) - 60 мл
- Окріп - для заповнення банки
- Сіль дрібна - 2 десертні ложки
- Цукор - 1 ч. ложка
- Насіння гірчиці або перцю горошком - до свого смаку
Спосіб приготування:
Цибулю наріжте кільцями або півкільцями - як вам більше подобається. Складіть цибулю в підготовлені чисті банки. Додайте цукор, сіль, насіння гірчиці та оцет.
Потім залийте окропом так, щоб водою повністю заповнити банку. Закрийте кришку.
Фото: простий рецепт маринованої цибулі
Переверніть її 2-3 рази або потрясіть, щоб всі інгредієнти добре перемішалися. Через 6 годин розсіл буде готовий, і ви зможете використовувати вже мариновану цибулю.
Зберігати таку цибулю можна в холодильнику. На смак вона буде злегка солодкувата, гостра і хрустка. Її можна поєднувати з м'ясними стравами, рибою, покласти в салат, додати в роли або гамбургери.
Експерти радять брати невеликі банки - на 300-400 мл.
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