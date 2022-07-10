Как в считанные минуты замариновать лук: быстрый и простой рецепт

Маринованный лук очень вкусен и его используют для приготовления многих блюд - салатов, мяса, овощей. А еще такой лук станет отличным дополнением ко многим блюдам.

Замариновать лук можно в считанные минуты и уже через 6-8 часов он будет готов к употреблению. Как сделать такой маринованный лук - читайте в рецепте ниже.

Ингредиенты:

Фиолетовый лук - 3 шт.

Уксус (можно использовать виноградный или яблочный) - 60 мл

Кипяток - для заполнения банки

Соль мелкая - 2 десертные ложки

Сахар - 1 ч. ложка

Семена горчицы или перца горошком - по вкусу

Способ приготовления:

Лук нарежьте кольцами или полукольцами - как вам больше нравится. Сложите лук в подготовленные чистые банки. Добавьте сахар, соль, семена горчицы и уксус.

Потом залейте кипятком так, чтобы водой полностью заполнить банку. Закройте крышку.

Фото: Простой рецепт маринованного лука

Переверните ее 2-3 раза или потрясите, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Через 6 часов рассол будет готов, и вы сможете использовать уже маринованный лук.

Хранить такой лук можно в холодильнике. На вкус он будет слегка сладковатый, острый и хрустящий. Его можно сочетать с мясными блюдами, рыбой, положить в салат, добавить в роллы или гамбургеры.

Эксперты советуют брать небольшие банки - на 300-400 мл.