Маринованные грибы за одни сутки: быстрый и простой рецепт
Замариновать грибы можно за одни сутки и этот вариант подойдет тем, кто не хочет ждать осени или зимы, чтобы полакомиться вкусными дарами леса. На приготовление у вас уйдет совсем немного времени и уже через сутки у вас будет отличная закуска для семейного ужина.
Как приготовить быстрые маринованные грибы - читайте в нашем рецепте ниже.
Ингредиенты:
- Шампиньоны - 1 кг
- Вода для рассола - 1 л
- Гвоздика - 4 бутончика
- Черный перец горошком - 9 шт.
- Укроп - 1 пучок
- Лавровый лист - 2 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Болгарский перец - 1 шт.
- Уксус - 1 ст. ложка
- Соль - 1 ст. ложка
- Сахар - 1 ст. ложка
Способ приготовления:
Для этого рецепта подходят мелкие шампиньоны или вешенки. Промойте грибы несколько раз. Поставьте их вариться в обычной кастрюле.
После того как вода закипит - варите 1 час. Много воды наливать не нужно - грибы быстро увариваются в объеме в 2-3 раза.
Отваренные грибы промойте в холодной воде и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся вода. Потом поместите их в эмалированную кастрюлю емкостью не менее 1,5 литра.
В литре холодной воды растворите сначала сахар, а потом соль. Поставьте рассол на огонь. Как только вода начнет закипать, снимите кастрюлю с огня и налейте столовую ложку уксуса.
Этим рассолом залейте грибы, добавьте гвоздику, черный перец горошком, лавровые листы, пучок укропа и нарезанные дольками болгарский перец и чеснок. Оставьте в прохладном месте на сутки, чтобы грибы замариновались.
Потом можно переложить грибы в банки, закрыть крышками и поставить в холодильнике. Пикантные грибочки в свежем рассоле можно хранить до 2 недель.
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