"Сегодня это редкость": поступок молодого парня растрогал украинцев

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пользователи сети благодарят жителя Бучи за его добродушие

Поступок молодого парня из Бучи, который помог женщине с коляской, растрогал украинцев. Историю об этом на Facebook-странице "Мистоинформ - Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинское, Немешаево" рассказала местная жительница Татьяна Петрова.

"Пост доброты. Просто хочу поблагодарить одного человека, который вчера помог моей маме. Около часа дня она возвращалась с рынка с сумками и моей полуторагодовалой дочкой в коляске домой. И на Островского у нее сломалась коляска так, что дальше везти ее не представлялось возможным. Мама уже в возрасте, расстроилась, никак бы не дотащила все на руках. И вот... Молодой человек не только не прошел мимо такой ситуации, а сам предложил помощь, помог найти потерявшуюся деталь, и за 15 минут отремонтировал коляску, потратив на это свое время и усилия, не взяв ни копейки", - рассказала женщина.

К сожалению, контактов молодого парня не осталось.

"Я не умею красиво писать, но не могу не выразить вам огромную благодарность! И если вы это читаете, спасибо от всей души за вашу доброту и неравнодушие! Вы и есть один из тех, на ком держится вера в человечность этого прекрасного мира", - резюмировала Татьяна.

Пользователей сети растрогала эта история. Многие отмечают, что сегодня такие поступки - редкость.

"Хорошие люди есть, их немало и они рядом", - возразила Мирослава Деянова.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/mistoinform)

"Это вдохновляет! Спасибо тому человеку, очень приятно читать такие посты!" - написала Надежда Хожай.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/mistoinform)

Также украинцы делятся своими подобными историями.

"У меня тоже этой зимой сломалась коляска на прогулке. В связи с не очень хорошей погодой людей на улице было мало, но чудом проходил молодой мужчина и предложил свою помощь (были за городом и в ту минуту почему-то все такси резко были заняты). Он помог донести до дома коляску, попытался ее починить (но треснуло основание, и ничего невозможно было сделать). Я очень рада, что есть такие люди, которые готовы помочь в трудную минуту абсолютно незнакомому человеку и просто так. Немешаево, Сергей Куприянов - спасибо еще раз огромное!" - рассказала Мария Добжанская.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/mistoinform)

Но не всем так везет, как маме Татьяны Петровой.

"Мой муж тоже при случае помогает. Но была у меня ситуация, когда в супермаркете отлетело колесо от коляски, и я пыталась его прикрепить, никто не подошел и не поинтересовался, не нужна ли мне помощь. Как раз был час-пик, и было очень людно. Позвонила мужу и сделала сама", - рассказала жительница Бучи Леся.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/mistoinform)

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/mistoinform)

Ранее в сети рассказали историю жизни крымского врача-анестезиолога Сергея Дуба, который после оккупации полуострова Российской Федерацией не предал свои взгляды. Даже после того, как оккупанты лишили его должности и неоднократно привлекали в полицию за мирные велопробеги под украинскими флагами.

Видео: РБК-Украина