"Сьогодні це рідкість": вчинок молодого хлопця зворушив українців

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Користувачі мережі дякують жителю Бучі за його добродушність

Вчинок молодого хлопця з Бучі, який допоміг жінці з коляскою, зворушив українців. Історію про це на Facebook-сторінці "Мистоинформ - Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинское, Немешаево" розповіла місцева мешканка Тетяна Петрова.

"Пост доброти. Просто хочу подякувати одній людині, яка вчора допомогла моїй мамі. Близько години дня вона поверталася з ринку з сумками і моєю півторарічною донькою в колясці додому. І на Островського у неї зламалася коляска так, що далі везти її не представлялося можливим. Мама вже у віці, засмутилася, ніяк би не дотащила б все на руках. І ось... Молодий чоловік не лише не пройшов повз цієї ситуації, а сам запропонував допомогу, допоміг знайти загублену деталь, і за 15 хвилин відремонтував коляску, витративши на це свій час і зусилля, не взявши ні копійки", - розповіла жінка.

На жаль, контактів молодого хлопця не залишилося.

"Я не вмію гарно писати, але не можу не висловити вам величезну подяку! І якщо ви це читаєте, спасибі від усієї душі за вашу доброту і небайдужість! Ви і є один з тих, на кому тримається віра в людяність цього прекрасного світу", - резюмувала Тетяна.

Користувачів мережі зворушила ця історія. Багато хто відзначає, що сьогодні такі вчинки - рідкість.

"Хороші люди є, їх чимало і вони поруч", - заперечила Мирослава Деянова.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/mistoinform)

"Це надихає! Спасибі тій людині, дуже приємно читати такі пости!" - написала Надія Хожай.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/mistoinform)

Також українці діляться своїми подібними історіями.

"У мене теж цієї зими зламалася коляска на прогулянці. У зв'язку з не дуже гарною погодою людей на вулиці було мало, але дивом проходив молодий чоловік і запропонував свою допомогу (були за містом і в ту хвилину чомусь всі таксі різко були зайняті). Він допоміг донести до будинку коляску, спробував її полагодити (але тріснула основа, і нічого не можна було зробити). Я дуже рада, що є такі люди, які готові допомогти у скрутну хвилину абсолютно незнайомій людині і просто так. Немішаєве, Сергій Купріянов - спасибі ще раз величезне!" - розповіла Марія Добжанська.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/mistoinform)

Але не всім так щастить, як мамі Тетяни Петрової і Марії.

"Мій чоловік теж при нагоді допомагає. Але була в мене ситуація, коли в супермаркеті відлетіло колесо від коляски, і я намагалася його прикріпити, ніхто не підійшов і не поцікавився, чи не потрібна мені допомога. Якраз був час-пік і було дуже людно. Зателефонувала чоловікові і зробила сама", - розповіла мешканка Бучі Леся.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/mistoinform)

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/mistoinform)

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Відео: РБК-Україна