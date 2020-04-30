Сегодня словом, а завтра делом: украинская певица презентовала новый социальный трек

Певица Marcelle, которая не так давно выпустила громкий трек про коронавирус в Украине и мире, продолжает покорять отечественный шоу-бизнес своими социальными текстами.

"Піу-Піу" - новая социальная песня певицы о проблематике хейтеров, интернет-булинга, интернет-сталкинга от незнакомцев и порой даже от знакомых людей, которая сейчас чрезвычайно обострилась во время карантина.

"Я только начала что-то делать для украинского шоу-бизнеса, но уже почувствовала на себе, как много у нас завистливых, злых и несчастных людей, которые угрожают и выливают то, чем собственно и наполнены. Обычно хейтеры - это люди, которые занимают низкое звено в жизни и не могут ничего, кроме того, чтобы писать негатив талантливым и успешным людям. Есть мнение, что хейтеры - это самые большие фанаты. Я намерена бороться с этими неудачниками, сегодня словом, а завтра делом. Такую токсичность, которая отравляет людям жизнь, надо искоренить", - комментирует свое новое творение Marcelle.

Marcelle - Піу-Піу

Напомним, 11 апреля, в день своего рождения, Marcelle презентовала социальный трек "Не повинна" - об отсутствии гендерного равенства в Украине. Певица надеется, что в ближайшем будущем ситуация относительно места и позиции женщин в нашем обществе изменится на более адекватную.

Marcelle - Не повинна

Ранее звезда украинского хип-хопа выпустил "коронавирусный" клип.