Кальций - не залог крепких костей! Врачи опровергли популярный миф

Для укрепления костей специалисты рекомендуют не полагаться только на продукты, содержащие кальций, а заниматься физкультурой и зарядкой. В противном случае эффекта не будет.

Об этом рассказал ортопед-травматолог отделения травматологических повреждений опорно-двигательного аппарата и проблем остеосинтеза Александр Даценко, пишет газета "Экспресс".

Отмечается, что ухудшение состояния костей с годами связано с изменением обменных процессов, на фоне чего снижается фиксация кальция костной ткани.

Специалисты обращают внимание, что особенно много среди пострадавших с различными травмами именно людей старшего возраста.

Дело в том, что после 50 лет кости становятся не такими прочными и эластичными, и любое падение может быть опасным.

Поддерживать свое функциональное состояние помогут занятия физкультурой.

"Распространено мнение, что для укрепления костей следует потреблять много молокопродуктов, содержащие кальций. Но если организм лишен регулярного функциональной нагрузки, можно есть кальций ведрами - не поможет", - подчеркнул ортопед-травматолог.

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