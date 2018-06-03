Скандальная книга Дмитрия Шерембея стала рекордно дорогой в Украине

Книга была презентована в Киеве на VІII Международном фестивале "Книжный Арсенал"

В среду, 30 май, в Киеве на VІII Международном фестивале "Книжный Арсенал" была презентована книга Дмитрия Шерембея "Секс. Наркотики. Бог", которая стала рекордно дорогой в Украине.

Ее стоимость составляет около 1,7 миллионов гривен.

"Эта книга весит 650 граммов. Она стоит 65 тысяч долларов. Если бы это были нелегальные наркотики, которые сегодня находятся в обороте, это была бы их цена на улице. И в любом случае, на этом бы зарабатывали другие системы. В легальном мире программы помощи наркозависимым обходятся в тысячи раз дешевле, чем у нас. И мы создали символ легального оборота", – рассказал автор.

Презентация книги "Секс. Наркотики. Бог". Фото: 24tv.ua

Автор книги Дмитрий Шерембей – общественный активист, правозащитник, председатель правления Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, передает 24tv.ua.

В своей скандальной книге, он описал большинство неудобных тем, о которых неудобно говорить в обществе, такие как СПИД, наркотики и аборты.

"Сегодня в Украине невозможно купить что-то нелегальное, чтобы вас потом не преследовали", – отмечает автор.

Дмитрий Шерембей отметил, что это не маркетинговый ход .

"Мы приняли ту допустимую дозу веществ и добавили к общему объему чернил. Таким образом, вы впервые в Украине можете легально купить, хранить и передавать наркотики. Это демонстрация того, как может выглядеть легальный мир, то что не нарушает никаких законов", – добавил он.

В книжном интернет-магазине Yakaboo книга появится с 10 июня и будет стоить 1 699 999 гривен.

Скриншот: Yakaboo

Напомним, ранее Букеровская премия назвала пять лучших книг за последние 50 лет.