Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Букеровская премия назвала пять лучших книг за последние 50 лет

STYLERLIFE        27.05.2018 - 18:28
Фото: Букеровская премия (facebook.com/mediashtrykh)
Фото: Букеровская премия (facebook.com/mediashtrykh)

Жюри составили шорт-лист

Специальное жюри Букеровской премии составили шорт-лист самых лучших книг за последние 50 лет. Об этом сообщается в официальном Twitter Букеровской премии.

В номинацию The Golden Man Booker Prize, которая посвящена лучшим книгам за последние 50 лет, попали авторы из разных стран. Специальное жюри отобрало произведения пяти авторов для шорт-листа, по одному автору за каждое десятилетие с момента основания литературной премии.

В список попала книга индийского автора Видиахара Найпола "В свободном государстве", которая получила свой приз в 1971 году.

За следующее десятилетие лучшей книгой признан роман "Лунный тигр", написанный британкой Пенелопой Лайвли (премия 1987 года).

Книга "Английский пациент", канадского писателя Майкла Ондатже, которая получила Букеровскую премию в 1992 году, также попала в шорт-лист.

В список попала книга "Волчий зал" британской писательницы Хилари Мэнтел, которая получала Букеровскую премию дважды – в 2009 году и в 2012 году.

Замыкает список американский писатель Джордж Сондерс с романом "Линкольн в бардо", который получил премию в 2017 году.

Кстати, стал известен лауреат Букеровской премии 2018.

Лауреатом Букеровской премии стала писательница из Польши Ольга Токарчук. Об этом сообщила пресс-служба премии. Награда вручается за лучшее произведение на английском языке.

В 2018 году ее получила польская писательница за книгу "Бегуны" ("Flights"). В Польше произведение вышло еще в 2007 году, однако на английский язык ее перевели лишь недавно.

Как объяснили в оргкомитете премии, "Бегуны" – "роман из сопряженных фрагментов, начиная с XVII века до настоящего времени, связанные темами путешествий и человеческой анатомии", а сама книга является рядом "рассуждений о приездах, отбытии и непостоянстве". По сути, это серия новелл о людях из разных стран, которых сама писательница назвала "современными кочевниками".

Рекомендуем посмотреть: День Киева 2018: куда пойти

Видео: video.rbc.ua

Должен прочесть каждый: Леся Никитюк назвала свой топ-5 книг Стал известен лауреат Букеровской премии
Теги: премия, книги, Книга года
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top