Букеровская премия назвала пять лучших книг за последние 50 лет

Жюри составили шорт-лист

Специальное жюри Букеровской премии составили шорт-лист самых лучших книг за последние 50 лет. Об этом сообщается в официальном Twitter Букеровской премии.

В номинацию The Golden Man Booker Prize, которая посвящена лучшим книгам за последние 50 лет, попали авторы из разных стран. Специальное жюри отобрало произведения пяти авторов для шорт-листа, по одному автору за каждое десятилетие с момента основания литературной премии.

В список попала книга индийского автора Видиахара Найпола "В свободном государстве", которая получила свой приз в 1971 году.

За следующее десятилетие лучшей книгой признан роман "Лунный тигр", написанный британкой Пенелопой Лайвли (премия 1987 года).

Книга "Английский пациент", канадского писателя Майкла Ондатже, которая получила Букеровскую премию в 1992 году, также попала в шорт-лист.

В список попала книга "Волчий зал" британской писательницы Хилари Мэнтел, которая получала Букеровскую премию дважды – в 2009 году и в 2012 году.

Замыкает список американский писатель Джордж Сондерс с романом "Линкольн в бардо", который получил премию в 2017 году.

Кстати, стал известен лауреат Букеровской премии 2018.

Лауреатом Букеровской премии стала писательница из Польши Ольга Токарчук. Об этом сообщила пресс-служба премии. Награда вручается за лучшее произведение на английском языке.

В 2018 году ее получила польская писательница за книгу "Бегуны" ("Flights"). В Польше произведение вышло еще в 2007 году, однако на английский язык ее перевели лишь недавно.

Как объяснили в оргкомитете премии, "Бегуны" – "роман из сопряженных фрагментов, начиная с XVII века до настоящего времени, связанные темами путешествий и человеческой анатомии", а сама книга является рядом "рассуждений о приездах, отбытии и непостоянстве". По сути, это серия новелл о людях из разных стран, которых сама писательница назвала "современными кочевниками".

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Видео: video.rbc.ua