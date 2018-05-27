Букерівська премія назвала п'ять найкращих книжок за останні 50 років

Журі склали шорт-лист

Спеціальне журі Букерівської премії склали шорт-лист найкращих книжок за останні 50 років. Про це повідомляється в офіційному Twitter Букерівської премії.

В номінацію The Golden Man Booker Prize, яка присвячена кращим книгам за останні 50 років, потрапили автори з різних країн. Спеціальне журі відібрало твори п'яти авторів для шорт-листа, по одному автору за кожне десятиріччя з моменту заснування літературної премії.

В список потрапила книга індійського автора Видиахара Найпола "У вільній державі", яка отримала свій приз в 1971 році.

За наступне десятиліття найкращою книжкою визнано роман "Місячний тигр", написаний британкою Пенелопою Лайвлі (премія 1987 року).

Книга "Англійський пацієнт", канадського письменника Майкла Ондатже, яка отримала Букерівську премію в 1992 році, також потрапила в шорт-лист.

У список потрапила книга "Вовчий зал" британської письменниці Хіларі Ментел, яка отримувала Букерівську премію двічі – в 2009 році і в 2012 році.

Замикає список американський письменник Джордж Сондерс з романом "Лінкольн в бардо", який отримав премію в 2017 році.

До речі, став відомий лауреат Букерівської премії 2018.

Лауреатом Букерівської премії стала письменниця з Польщі Ольга Токарчук. Про це повідомила прес-служба премії. Нагорода вручається за кращий твір англійською мовою.

В 2018 році її отримала польська письменниця-за книгу "Бігуни" ("Flights"). У Польщі твір вийшов ще в 2007 році, однак на англійську мову її перевели лише нещодавно.

Як пояснили в оргкомітеті премії, "Бігуни" – "роман з парних фрагментів, починаючи з XVII століття до теперішнього часу, пов'язані темами подорожей і людської анатомії", а сама книга є поруч "міркувань про приїзди, вибуття і непостійності". По суті, це серія новел про людей з різних країн, яких сама письменниця назвала "сучасними кочівниками".

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Відео: video.rbc.ua