Скандальна книга Дмитра Шерембея стала рекордно дорогою в Україні

Книга була презентована в Києві на VІII Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал"

У середу, 30 травня, в Києві на VІII Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" була презентована книга Дмитра Шерембея "Секс. Наркотики. Бог", яка стала рекордно дорогою в Україні.

Її вартість становить близько 1,7 мільйонів гривень.

"Ця книга важить 650 грамів. Вона коштує 65 тисяч доларів. Якщо б це були нелегальні наркотики, які сьогодні знаходяться в обороті, це була б їхня ціна на вулиці. І в будь-якому разі, на цьому б заробляли інші системи. У легальному світі програми допомоги наркозалежним обходяться в тисячі разів дешевше, ніж у нас. І ми створили символ легального обороту", – розповів автор.

Презентація книги "Секс. Наркотики. Бог". Фото: 24tv.ua

Автор книги Дмитро Шерембей – громадський активіст, правозахисник, голова правління Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, передає 24tv.ua.

В своїй скандальній книзі, він описав більшість незручних тем, про які незручно говорити в товаристві, такі як СНІД, наркотики і аборти.

"Сьогодні в Україні неможливо купити щось нелегальне, щоб вас потім не переслідували", – зазначає автор.

Дмитро Шерембей наголосив, що це не маркетинговий хід .

"Ми взяли ту допустиму дозу речовин і додали до загального обсягу чорнила. Таким чином, ви вперше в Україні можете легально придбати, зберігати і передавати наркотики. Це демонстрація того, як може виглядати легальний світ, що не порушує ніяких законів", – додав він.

У книжковому інтернет-крамниці Yakaboo книга з'явиться з 10 червня і буде коштувати 1 699 999 гривень.

Скріншот: Yakaboo

Нагадаємо, раніше Букерівська премія назвала п'ять найкращих книжок за останні 50 років.