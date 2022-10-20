Сергіїв день 20 жовтня: хто святкує іменини, що не можна робити в цей день

20 жовтня Україна відзначає День боротьби з захворюванням на рак молочної залози. А за релігійним календарем православна церква вшановує пам'ять Сергія Печерського та преподобного Сергія Вологодського.

Що в цей день заведено робити, а що категорично заборонено - читайте нижче в матеріалі Styler.

Яке народне свято 20 жовтня?

У цей день християни відзначають Сергіїв день, або день Сергія Зимового. За повір'ями вважається, що саме сьогодні розпочинається зима.

20 жовтня предки доручали розтопити піч наймолодшому члену сім'ї. Вагітні молилися святому Сергію, щоб народити в інший день, оскільки пологи 20 жовтня вважаються важкими.

Що не варто робити 20 жовтня?

Жінкам не можна пекти пироги, печиво і працювати з тістом.

У цей день не можна приймати подарунки, адже в будинок можна принести нещастя.

20 жовтня ослаблений імунітет і багато хвороб літає в повітрі, тому не можна легко одягатися.

Якщо хочете, щоб сон в ніч з 19 на 20 жовтня збувся - не можна його розповідати.

Не слід носити старі речі. Нове вбрання допоможе залучити добробут та удачу.

Заборонено лихословити, ображатися на рідних, лінуватися та сваритися.

Не можна одружуватись і свататися, бо вірять, що сім'я буде нещасною.

20 жовтня не радять одружуватися (фото: Freepik)

Які прикмети існують в Сергіїв день?

Якщо сьогодні випаде перший сніг, то 22 листопада вже прийде зима.

Якщо на дубі та березі ще є листя, то зима буде холодною.

Гарна погода сьогодні збережеться на 3 тижні.

Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди.

Якщо на деревах ще багато листя, то бабине літо попереду.

Хто святкує іменини?

20 жовтня іменини відзначають Йосип, Михайло, Микола, Пелагея, Сергій та Юліан.

Не забудьте привітати знайомих, друзів і близьких!