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В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета

STYLERLIFE        11.06.2018 - 16:05
Фото: Бердянская Дальняя коса (facebook.com/roman.nmsk)
Фото: Бердянская Дальняя коса (facebook.com/roman.nmsk)

Она находится в черте курорта

В сети показали впечатляющие фото Бердянской Дальней косы. Соответствующие снимки опубликовал Roman Nmsk на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: Бердянская Дальняя коса (facebook.com/roman.nmsk)

Фотографии заповедной зоны были сделаны при помощи квадрокоптера, таким образом можно взглянуть на косу с высоты птичьего полета.

Фото: Бердянская Дальняя коса (facebook.com/roman.nmsk)

Бердянская коса находится на севере Азовского моря и отделяет Бердянскую затоку от моря. Она считается одной из самых больших 27 кос моря. В длину Бердянская коса достигает 23 км, а в ширину – 7 кв. км. Условно ее делят на три участка – Ближняя, Средняя и Дальняя.

 

Фото: Бердянская Дальняя коса (facebook.com/roman.nmsk)

Дальняя коса начинается у о. Большой Дзендзик. Здесь же расположен один из старейших маяков Азовского моря, который указывает путь к Бердянскому порту. Кстати, на косе находится множество оздоровительных учреждений, баз отдыха и пансионатов.

 

Фото: Бердянская Дальняя коса (facebook.com/roman.nmsk)

Ранее в сети показали переполненные пляжи в Одессе.

На кадрах запечатлены популярные городские пляжи "Аркадия" и "Ланжерон". Даже под вечер на пляжах находится множество людей. Они отдыхают и загорают, несмотря на облачную погоду. Однако желающих искупнуться в море не так много. Судя по всему, вода еще не прогрелась до приемлимой температуры.

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Теги: Бердянск, фото, курорт
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