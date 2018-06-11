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У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту

STYLERLIFE        11.06.2018 - 16:05
Фото: Бердянська Дальня коса (facebook.com/roman.nmsk)
Фото: Бердянська Дальня коса (facebook.com/roman.nmsk)

Вона знаходиться в межах курорту

У мережі показали вражаючі фото Бердянської Дальньої коси. Відповідні знімки опублікував Roman Nmsk на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Фото: Бердянська Дальня коса (facebook.com/roman.nmsk)

Фотографії заповідної зони були зроблені за допомогою квадрокоптера, таким чином можна поглянути на косу з висоти пташиного польоту.

Фото: Бердянська Дальня коса (facebook.com/roman.nmsk)

Бердянська коса знаходиться на півночі Азовського моря та відокремлює Бердянську затоку від моря. Вона вважається однією з найбільших 27 кос моря. У довжину Бердянська коса сягає 23 км, а в ширину – 7 кв. км. Умовно її поділяють на три ділянки – Близька, Середня і Дальня.

 

Фото: Бердянська Дальня коса (facebook.com/roman.nmsk)

Дальня коса починається у о. Великий Дзендзік. Тут же розташований один з найстаріших маяків Азовського моря, який вказує шлях до Бердянського порту. До речі, на косі знаходиться безліч оздоровчих закладів, баз відпочинку і пансіонатів.

 

Фото: Бердянська Дальня коса (facebook.com/roman.nmsk)

Раніше у мережі показали переповнені пляжі в Одесі.

На кадрах відображені популярні міські пляжі "Аркадія" і "Ланжерон". Навіть під вечір на пляжах знаходиться безліч людей. Вони відпочивають і засмагають, незважаючи на хмарну погоду. Однак охочих скупатися в морі не так багато. Судячи з усього, вода ще не прогрілася до прийнятної температури.

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Теги: Бердянск, фото, курорт
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