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В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 15:37
Фото: pixabay.com/Yevhen1971
Фото: pixabay.com/Yevhen1971

На кадрах видно, что позагорать пришло множество людей

В сети показали, что сейчас происходит на пляжах в Одессе. Соответсвующие видео с онлайн-трансляцией были опубликованы на канале Odessa1.com в YouTube.

Видео: Пляж "Ланжерон" (youtube.com/Вся Одесса на Odessa1.com)

На кадрах запечатлены популярные городские пляжи "Аркадия" и "Ланжерон". Даже под вечер на пляжах находится множество людей.

Они отдыхают и загорают, несмотря на облачную погоду. Однако желающих искупнуться в море не так много. Судя по всему, вода еще не прогрелась до приемлимой температуры.

Видео: Пляж "Аркадия (youtube.com/Вся Одесса на Odessa1.com)

Напмоним, как сеть поразил странный пляж в Крым.

Следует уточнить, что на опубликованных снимках видно надпись, в которой говорится: "пляж технически не обустроен; спасательный пост не работает; купание запрещено". Более того, территорию отдыха людей почему-то назвали "объектом Министерства обороны Российской Федерации".

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Теги: пляж, Одесса
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