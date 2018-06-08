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У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 15:37
Фото: pixabay.com/Yevhen1971
Фото: pixabay.com/Yevhen1971

На кадрах видно, що позасмагати прийшло безліч людей

У мережі показали, що зараз відбувається на пляжах в Одесі. Відповідні відео з онлайн-трансляцією були опубліковані на каналі Odessa1.com в YouTube.

Відео: Пляж "Ланжерон" (youtube.com/Вся Одеса Odessa1.com)

На кадрах відображені популярні міські пляжі "Аркадія" і "Ланжерон". Навіть під вечір на пляжах знаходиться безліч людей.

Вони відпочивають і засмагають, незважаючи на хмарну погоду. Однак охочих скупатися в морі не так багато. Судячи з усього, вода ще не прогрілася до прийнятної температури.

Відео: Пляж "Аркадія (youtube.com/Вся Одеса Odessa1.com)

Нагадаємо, як мережа вразив дивний пляж у Крим.

Слід уточнити, що на опублікованих знімках видно напис, в якій говориться: "пляж технічно не облаштований; рятувальний пост не працює; купання заборонено". Більш того, територію відпочинку людей чомусь назвали "об'єктом Міністерства оборони Російської Федерації".

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Теги: пляж, Одеса
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