В сети показали окрестности Донецкого аэропорта (фото)

Появились новые фото ДАПа

В сети показали новые фотографии разрушенного Донецкого аэропорта и его окрестностей. Соответствующие снимки опубликованы на странице "БыльБылева" в соцсети Twitter.

На фото изображена территория Донецкого аэропорта, которая пережила бои 2014 года. Дорога и разрушенные здания когда-то оживленного аэропорта постепенно зарастают травой и деревьями.

Фото: Донецкий аэропорт (twitter.com/Bylbyleva906)

Фото: Донецкий аэропорт (twitter.com/Bylbyleva906)

Фото: Донецкий аэропорт (twitter.com/Bylbyleva906)

Скриншот поста (twitter.com/Bylbyleva906)

Скриншот поста (twitter.com/Bylbyleva906)

Скриншот поста (twitter.com/Bylbyleva906)

Ранее сообщалось, что боец с позывным Биг Бой рассказал, как его тянуло вернуться на передовую. До войны воин работал в одной из охранных фирм Киева. Более того, график работы позволял мужчине обзавестись собственной пасекой.

С началом войны мужчина решил отправиться добровольцем на фронт. Однако некоторые его друзья (по словам Биг Боя, уже бывшие друзья) отговаривали и встретили его идею критикой. Ему говорили: "Тебя там кинут, и это фигня все, и тому подобное. Ну, там люди немного по-другому мыслят ... Думают, здесь мы непонятно за что стоим".

В сети также рассказывают о некоторых боях Биг Боя. К примеру, взятие города Донецкой области Ясиноватая, поездка в Донецкий аэропорт, участие в рейде под Мариуполем и многое другое.

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