"Приехал к себе домой": боец с позывным Биг Бой рассказал, как его тянуло вернуться на передовую

Целый год он пытался вернуться к мирной жизни, однако в один момент сказал себе: "Харе себя обманывать!"

Боец ООС с позывным Биг Бой (от англ. – "большой мальчик") пошел на фронт добровольцем "третьей волны". При этом, по словам бойца, далеко не все близкие отнеслись к этому решению положительно, уверяя, что его там "кинут". Однако Биг Бой все же пошел на войну и даже был период, когда в мирной жизни его тянуло вернуться на передовую – "домой". Историю бойца опубликовали на Facebook-страничке "Повернись живим".

Боец с позывным Биг Бой рассказывает, что до войны работал в одной из охранных фирм Киева. Более того, график работы позволял мужчине обзавестись собственной пасекой.

"Мне нравится это дело, я - дипломированный специалист", - объясняет свое увлечение Биг Бой.

С началом войны мужчина решил отправиться добровольцем на фронт. Однако некоторые его друзья (по словам Биг Боя, уже бывшие друзья) отговаривали и встретили его идею критикой.

Ему говорили: "Тебя там кинут, и это фигня все, и тому подобное. Ну, там люди немного по-другому мыслят ... Думают, здесь мы непонятно за что стоим".

В сети также рассказывают о некоторых боях Биг Боя. К примеру, взятие города Донецкой области Ясиноватая, поездка в Донецкий аэропорт, участие в рейде под Мариуполем и многое другое.

Боец вспоминает и о приказе штурмовать Спартак (Ясиноватский район Донецкой области; на данный момент находится под контролем "ДНР"), вблизи Донецкого аэропорта. Однако со временем стало ясно, что задачи "взять" как таковой не было.

"Потому что все танковые атаки на аэропорт шли из Спартака. Спартак - перевалочная база у них была (ред. – сепаратистов). Они заходили колонной из Донецка, в Спартаке уже формировались боевые группы, и шли на аэропорт на штурм. Я думаю, это был отвлекающий момент ... Конечно, хотелось его взять, потому собственно операция так и состояла, но до конца никто не верил", - рассказывает Биг Бой.

Боец вспоминает, что во время штурма Спартака у его бригады не было достаточного количества военной техники, к примеру, только один танк. Поэтому дополнительные танки нужно было запрашивать из других бригад. Однако вместо 12 необходимых приехало только четыре, да и то на 5:00 позже, чем ожидалось.

"Пошли первые танки. Они должны были подорвать мост. Им помогла удача, потому что как раз под этим мостом заправлялся "сепарский" танк, ну, бензовоз... Потребовалось несколько выстрелов, чтобы зажечь танк и бензовоз. Сдетонировал БК в танке, и заправщик, и сам по себе мост, рухнул. Задачу выполнено. Когда они (ред. – бойцы ООС) выходили, немного заблудились, и... с пяти танков вышло только три. Один в кювет слетел, его экипаж в плен взяли, один наделал дел "сеперам" - пост их уничтожил, танк их уничтожил, БМП ... и его потом тоже ... подбили", - вспоминает украинский боец.

Боец Биг Бой (фото: facebook.com/backandalive)

После тех событий Биг Бой ещ застал штурм шахты Бутовка и многое другое.

А затем он попробовал вернуться к гражданским будням. Эта попытка продлилась целый год, однако боец понял, что хочет вернуться назад – на фронт.

"Этот год, пока был дома, это была просто борьба с самим собой, попыткой понять, что мне по-настоящему нужно, - рассказывает боец. - Я думал, может это у меня этот "синдром войны" меня обратно тянет. Я старался, и в тренажерный зал записался, и т.п., чтобы всякая дурня из головы вылезла, но ничего подобного!.. Это все самообман… Просто в один прекрасный момент я ехал на работу в очередной раз в автобусе, знаете ... я просто старался прислушиваться к своему внутреннему голосу. И сам себе говорю: "Харе себя обманывать!.." Звоню к своему командиру роты... Приехал, взял отношение... А когда приехал сюда - это просто я приехал к себе домой! У меня сразу такой подъем!"

Напомним, ранее в сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма. Военные вернулись из зоны боевых действий на Донбассе.

На границе Генического района встретить колонну украинских военных пришли местные жители. Люди вышли на улицы, держа в руках государственные флаги и воздушные шарики синего и желтого цветов.

Погибшие герои мая 2018-ого