"Приїхав до себе додому": боєць з позивним Біг Бой розповів, як його тягнуло повернутися на передову

Цілий рік він намагався повернутися до мирного життя, проте в одну мить сказав собі: "Харе себе обманювати!"

Боєць ООС з позивним Біг Бой (від англ. – "великий хлопчик") пішов на фронт добровольцем "третьої хвилі". При цьому, за словами бійця, далеко не всі близькі поставилися до цього рішення позитивно, запевняючи, що його там "кинуть". Однак Біг Бой все ж пішов на війну і навіть був період, коли в мирному житті його тягнуло повернутися на передову – "додому". Історію бійця опублікували на Facebook-сторінці "Повернись живим".

Боєць з позивним Біг Бой розповідає, що до війни працював в одній з охоронних фірм Києва. Більше того, графік роботи дозволяв чоловікові обзавестися власною пасікою.

"Мені подобається це діло, я - дипломований спеціаліст", - пояснює своє захоплення Біг Бой.

З початком війни чоловік вирішив відправитися добровольцем на фронт. Однак деякі його друзі (за словами Біг Боя, вже колишні друзі) відмовляли і зустріли його ідею критикою.

Йому казали: "Тебе там кинуть, і це фігня все, і тому подібне. Ну, там люди трохи по-іншому мислять… Думають, тут ми незрозуміло за що стоїмо".

У мережі також розповідають про деякі бої Біг Боя. Наприклад, взяття міста Ясинувата Донецької області, поїздка в Донецький аеропорт, участь у рейді під Маріуполем і багато іншого.

Боєць згадує і про наказ штурмувати Спартак (Ясинуватський район Донецької області; на даний момент знаходиться під контролем "ДНР"), поблизу Донецького аеропорту. Однак з часом стало зрозуміло, що завдання "взяти" як такого не було.

"Тому що всі танкові атаки на аеропорт йшли зі Спартака. Спартак – перевалочна база у них (ред. - сеперетистів) була. Вони заходили колоною з Донецька, в Спартаку уже формувалися бойові групи, і йшли на аеропорт на штурм. Я думаю, це був відволікаючий момент… Звісно, хотілося його взяти, тому власне операція так і складалася, але до кінця ніхто не вірив…", - розповідає Біг Бій.

Боєць згадує, що під час штурму Спартака у його бригади не було достатньої кількості військової техніки, наприклад, лише один танк. Тому додаткові танки потрібно було запрошувати з інших бригад. Однак замість 12 необхідних приїхало лише чотири, і то на 5:00 пізніше, ніж очікувалося.

"Пішли перші танки. Вони мали міст підірвати. Їм допомогла удача, тому що якраз під цим мостом заправлялася "сепарський" танк, ну, бензовоз… Треба було кілька пострілів, щоб запалити танк і бензовоз. Здетонував БК в танку, і заправщик, і сам по собі міст, рухнув. Задачу виконано. Коли вони виходили, трохи блуканули, і… з п’яти танків вийшло тільки три. Один в кювет злетів, його екіпаж в полон взяли, один наробив справ "сепарам" - пост їхній знищив, танк їхній знищив, БМП… і його потім теж… підбили", - згадує український боєць.

Боєць Біг Бой (фото: facebook.com/backandalive)

Після тих подій Біг Бой ще застав штурм шахти Бутівка і багато іншого.

А потім він спробував повернутися до цивільних буднів. Ця спроба тривала цілий рік, однак боєць зрозумів, що хоче повернутися назад – на фронт.

"Цей рік, поки був вдома, це була просто боротьба з самим собою, спробою зрозуміти, що мені по-справжньому треба, - розповідає боєць. - Я думав, може це у мене цей "синдром війни", що мене назад тягне. Я старався, і в тренажерний зал записався, і тому подібне, щоб всяка дурня з голови повилазила, але нічого подібного!.. Це все самообман, я по-іншому це не наяву! Просто в один прекрасний момент я їхав на роботу в черговий раз в автобусі, знаєте… я просто старався дослухатися до свого внутрішнього голосу. І сам собі кажу: "Харе себе обманювати!.." Дзвоню до свого командира роти… Приїхав, взяв відношення… А, коли приїхав сюди – це просто я приїхав до себе додому! У мене зразу такий підйом"

Нагадаємо, раніше у мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму. Військові повернулися із зони бойових дій на Донбасі.

На кордоні Генічеського району зустріти колону українських військових прийшли місцеві жителі. Люди вийшли на вулиці, тримаючи в руках державні прапори і повітряні кульки синього і жовтого кольорів.

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