У мережі показали околиці Донецького аеропорту (фото)

З'явилися нові фото ДАПу

У мережі показали нові фотографії зруйнованого Донецького аеропорту і його околиць. Відповідні знімки опубліковані на сторінці "БыльБылева" в соцмережі Twitter.

На фото зображена територія Донецького аеропорту, яка пережила бої 2014 року. Дорога і зруйновані будівлі колись жвавого аеропорту поступово заростають травою і деревами.

Фото: Донецький аеропорт (twitter.com/Bylbyleva906)

Фото: Донецький аеропорт (twitter.com/Bylbyleva906)

Фото: Донецький аеропорт (twitter.com/Bylbyleva906)

Скріншот поста (twitter.com/Bylbyleva906)

Скріншот поста (twitter.com/Bylbyleva906)

Скріншот поста (twitter.com/Bylbyleva906)

Раніше повідомлялося, що боєць з позивним Біг Бой розповів, як його тягнуло повернутися на передову. До війни воїн працював в одній з охоронних фірм Києва. Більше того, графік роботи дозволяв чоловікові обзавестися власною пасікою.

З початком війни чоловік вирішив відправитися добровольцем на фронт. Однак деякі його друзі (за словами Біг Боя, вже колишні друзі відмовляли і зустріли його ідею критикою. Йому казали: "Тебе там кинуть, і це все фігня, тощо. Ну, там люди трохи по-іншому мислять ... Думають, тут ми незрозуміло за що стоїмо".

У мережі також розповідають про деяких боях Біг Бою. Наприклад, взяття міста Ясинувата Донецької області, поїздка в Донецький аеропорт, участь у рейді під Маріуполем і багато іншого.

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