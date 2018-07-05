В сети показали "русский мир" на Донбассе в одном показательном фото

На снимке террорист позирует на фоне руин

В сети опубликовали показательное фото с оккупированного Российской Федерацией Донбасса. Снимок был обнародован на станице Necro Mancer в социальной сети Twitter.

"Донбасс и "русский мир" в одном фото", - прокомментировал блогер.

Фото: Боевик на Донбассе (twitter.com/666_mancer)

На снимке запечатлен террорист, который позирует на фоне разрушенного здания и сгоревшего автомобиля. Судя по всему, задний план его мало волнует.

Ранее в сети показали грустные фото с оккупированного Донбасса.

В сети показали, во что террористы превратили оккупированный Первомайск в Луганской области. Соответствующие фото были опубликованы на странице "Хрустальный Луч" в Twitter.

"Первомайск. Четыре года без цивилизации, запустение, трава, выросшая из асфальта, по которому некому ходить, зато Ленин "жив", - говорится в комментарии к фото.

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