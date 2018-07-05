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У мережі показали "російсикй світ" на Донбасі в одному показовому фото

STYLERLIFE        05.07.2018 - 09:59
Фото: vk.com/sdd_sevastopol
Фото: vk.com/sdd_sevastopol

На знімку терорист позує на тлі руїн

В мережі опублікували показове фото з окупованого Російською Федерацією Донбасу. Знімок був оприлюднений на станиці Necro Mancer в соціальній мережі Twitter.

"Донбас і "російсикй світ" в одному фото", - прокоментував блогер.

Фото: Бойовик на Донбасі (twitter.com/666_mancer)

На знімку зображений терорист, який позує на тлі зруйнованої будівлі та згорілого автомобіля. Судячи з усього, задній план його мало хвилює.

Раніше у мережі показали сумні фото з окупованого Донбасу.

У мережі показали, на що терористи перетворили окупований Первомайськ Луганської області. Відповідні фото були опубліковані на сторінці "Кришталевий Промінь" в Twitter.

"Первомайськ. Чотири роки без цивілізації, запустіння, трава, що виросла з асфальту, по якому нікому ходити, зате Ленін "живий", - йдеться у коментарі до фото.

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Теги: Донбасс, Русский мир
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