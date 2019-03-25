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В сети резко раскритиковали кандидата в президенты Руслана Кошулинского

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 19:20
В сети резко раскритиковали кандидата в президенты Руслана Кошулинского
Руслан Кошулинский (РБК-Украина)

Руслана Кошулинского раскритиковали и рассказали правду об уголовных делах против него

До окончания выборной гонки осталось меньше недели, а с отдельными претендентами на пост президента украинцы даже не успели познакомиться. В их числе – лидер от политической партии "Свобода" и так называемый единый кандидат от националистов Руслан Кошулинский, который даже не попытался проводить активную агитационную кампанию.

По мнению сторонников "Свободы", своим бездействием Кошулинский "слил" украинских патриотов и дал зеленый свет кандидатам от нынешней власти. Об этом стало известно из сообщений в патриотических группах и сообществах в Facebook.

По мнению пользователей, нежелание Кошулинского принимать активное участие в избирательной кампании – результат его причастности к газовым махинациям Курченко и Онищенко. Сообщается, что в уголовных делах, открытых по факту данной аферы, фигурирует компания, основателем которой является "свободовец" Кошулинский. В частности, речь идет о фирме "Торговая биржа "Универсальная", которая после избрания Руслана Кошулинского народным депутатом была "переписана" на львовянина Василия Пигуляка.

 

Впрочем, пользователи сети уверены, что фактическим руководителем одиозной компании остается нынешний лидер от “Свободы”. Как свидетельствуют опубликованные комментарии, потенциальные избиратели считают Кошулинского зависимым от действующей власти, которая шантажирует его угрозами дать ход уголовным делам по ТБ "Универсальная".

В сети резко раскритиковали кандидата в президенты Руслана КошулинскогоТакже отмечается, что Руслан Кошулинский подыгрывает на выборах Порошенко, поскольку фактически не участвует в кампании и "сливает" сторонников националистических политсил. Кроме того, кандидату от "Свободы" припомнили его членство в Партии регионов и тесное общение с окружением беглого президента Украины.

В сети резко раскритиковали кандидата в президенты Руслана Кошулинского

В частности, пользователи прокомментировали бизнес дочери Кошулинского – Иванны, которая на сегодняшний день контролирует активы столичного кинотеатра "Зоряный". Каким образом объект перешел под управление родственницы Кошулинского – не известно, но до этого он принадлежал структурам, приближенным к Януковичу. По одной из версий, до Революции достоинства активами "Зоряного" заведовал завхоз Януковича.

Сам Руслан Кошулинский скандальные сообщения в сети пока никак не прокомментировал. Впрочем, это еще раз доказывает технический характер участия этого кандидата в президентских выборах.

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