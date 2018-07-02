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В сети заметили неоднозначные подписи Крымского моста в Google Maps

STYLERLIFE        02.07.2018 - 10:05
Фото: Керченский мост (most.life)
Фото: Керченский мост (most.life)

Сервис сделал подписи на двух языках

Сервис Google Maps указал в картах название Крымского моста на двух языках: русском и украинском. Об этом написала у себя на странице в Twitter пользователь сети.

Девушка заметила, что ближе к российскому полустрову мост написан соответственно на русском языке, а ближе к Крыму - на украинском.

"На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому полуострову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай", - подписала публикацию @ludmiladeyalta.


Скриншот поста (twitter.com/ludmiladeyalta)

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Теги: Россия, мост, украинский язык, мост в Крым
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