В сети заметили неоднозначные подписи Крымского моста в Google Maps

Сервис сделал подписи на двух языках

Сервис Google Maps указал в картах название Крымского моста на двух языках: русском и украинском. Об этом написала у себя на странице в Twitter пользователь сети.

Девушка заметила, что ближе к российскому полустрову мост написан соответственно на русском языке, а ближе к Крыму - на украинском.

"На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому полуострову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай", - подписала публикацию @ludmiladeyalta.



Скриншот поста (twitter.com/ludmiladeyalta)

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