У мережі помітили неоднозначні підписи Кримського моста в Google Maps

Сервіс зробив підпис двома мовами
Сервіс Google Maps вказав на картах назву Кримського мосту двома мовами: російською та українською. Про це написала у себе на сторінці Twitter користувач мережі.
Дівчина помітила, що ближче до російського полустрова міст написаний відповідно російською мовою, а ближче до Криму - українською.
"На Google-картах Кримський міст демонстративно підписали українською мовою, але ближче до Таманського півострова Кримський міст написаний російською мовою. Ну так.. на всякий випадок", - підписала публікацію @ludmiladeyalta.
Скріншот поста (twitter.com/ludmiladeyalta)
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