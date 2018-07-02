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У мережі помітили неоднозначні підписи Кримського моста в Google Maps

STYLERLIFE        02.07.2018 - 10:05
Фото: Керченський міст (most.life)
Фото: Керченський міст (most.life)

Сервіс зробив підпис двома мовами

Сервіс Google Maps вказав на картах назву Кримського мосту двома мовами: російською та українською. Про це написала у себе на сторінці Twitter користувач мережі.

Дівчина помітила, що ближче до російського полустрова міст написаний відповідно російською мовою, а ближче до Криму - українською.

"На Google-картах Кримський міст демонстративно підписали українською мовою, але ближче до Таманського півострова Кримський міст написаний російською мовою. Ну так.. на всякий випадок", - підписала публікацію @ludmiladeyalta.


Скріншот поста (twitter.com/ludmiladeyalta)

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Теги: Россия, мост, украинский язык, мост в Крым
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