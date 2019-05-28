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Севастополь уходит в море: что происходит

STYLERЖизнь    28.05.2019 - 21:30
Севастополь уходит в море: что происходит
Оползни в Севастополе происходят все чаще (иллюстративное фото: facebook.com/godovenko)

Севастополь страдает от оползней

Оползни в Севастополе вызвали беспокойство у оккупационных властей Крыма. В черте города 10 участков внесены в систему мониторинга. При этом четыре участка считаются наиболее активными, остальные имеют статус "относительно стабильных". Об этом сообщает Крым. Реалии.

Причиной оползней являются не только природные факторы, но и то, что на земельных участках, которые находятся вблизи моря, происходит незаконная застройка.

По словам, начальника главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Сергея Самойлова, самые активные оползни - это "Учкуевский" оползень на мысе Толстый, его активность составляет 50%, и "Фиолент-2" - с активностью 20%.

Севастополь уходит в море: что происходит

Оползни в Севастополе происходят все чаще (иллюстративное фото: facebook.com/godovenko)

При этом оползни "Любимовский большой" и "Балочный" в Каче находятся в состоянии медленной глубинной ползучести. При этом их активность составляет от 1 до 16%. Остальные оползни, которые обследовали, являются временно стабильными.

Он также напомнил, что в январе выявили оползень над набережной пляжа "Толстяк". Его протяженность составляла около 85 м.

Напомним, что двое жителей Крыма срывали государственные символы РФ, публично их повреждали и выбрасывали на проезжую часть. Парней задержали, и им теперь светит тюремный срок.

Ранее сообщалось, что скандальный депутат Нестор Шуфрич на майские праздники посетил Крым, чем вызвал неоднозначную реакцию и пользователей сети.

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