В Севастополе выдают просроченные медали за участие в выборах

Медали датированы 2014 годом

В Крыму выдают медали тем, кто пришел проголосовать на выборы. Правда просроченные. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В аннексированном Севастополе раздают памятные медали тем, кто пришел проголосовать в воскресенье, 18 марта на выборы президента Российской Федерации.

На вкладыше к медали написано, что эта медаль в память о "референдуме", который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

Фото: Медаль (krymr.com)

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел незаконный референдум о статусе полуострова. Правительство РФ вынесло два вопроса на этот "референдум": вхождение Крыма в состав РФ в качестве субъекта федерации или восстановление Конституции Республики Крым 1992 года. Вопроса о том, хотят ли жители Крыма остаться в составе Украины не было.

Международные организации и многие мировые политики осудили действия России и признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными. Многие западные страны ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и считает, что это "восстановление исторической справедливости".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан бойкотировать выборы президента России, а незаконно назначенный глава полуострова Сергей Аксенов угрожал увольнением чиновникам, которые призывают подчиненных не идти голосовать.

О непризнании выборов президента России в аннексированном Крыму говорится в декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.​

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты выборов президента России в аннексированном Крыму.

Кстати, постпред Украины в ООН считает, что нужно усилить санкции.

Постпред Украины в ООН выразил уверенность в том, что санкции в отношении Российской Федерации будут только усиливаться и этому будут способствовать "выборы" в Крыму. "Российские "выборы" в Крыму только добавят уверенности тем странам, которые эти санкции ввели или еще будут вводить", - считает Ельченко.