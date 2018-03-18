У Севастополі видають прострочені медалі за участь у виборах

Медалі датовані 2014 роком

У Криму видають медалі тим, хто прийшов проголосувати на вибори. Правда прострочені. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

У анексованому Севастополі роздають пам'ятні медалі тим, хто прийшов проголосувати в неділю, 18 березня на вибори президента Російської Федерації.

На вкладиші до медалі написано, що ця медаль в пам'ять про "референдум", який пройшов у Севастополі 16 березня 2014 року.

Фото: Медаль (krymr.com)

Нагадаємо, 16 березня 2014 року в Криму пройшов незаконний референдум про статус півострова. Уряд РФ винесло два питання на цей "референдум": входження Криму до складу РФ в якості суб'єкта федерації або відновлення Конституції Республіки Крим 1992 року. Питання про те, чи хочуть жителі Криму залишитися в складі України не було.

Міжнародні організації та світові політики засудили дії Росії і визнали окупацію та анексію Криму незаконними. Західні країни ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і вважає, що це "відновлення історичної справедливості".

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента Росії, а незаконно призначений голова півострова Сергій Аксьонов погрожував звільненням чиновникам, які закликають підлеглих не йти голосувати.

Про невизнання виборів президента Росії в аннексированном Криму говориться в декларації Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерики Могерини.

Президент України Петро Порошенко закликав світову громадськість не визнавати результати виборів президента Росії в анексованому Криму.

До речі, постпред України в ООН вважає, що потрібно посилити санкції.

Постпред України в ООН висловив упевненість в тому, що санкції стосовно Російської Федерації будуть тільки посилюватися і цьому сприятимуть "вибори" в Криму. "Російські "вибори" в Криму тільки додадуть впевненості тим країнам, які ці санкції запровадили або ще будуть вводити", - вважає Єльченко.