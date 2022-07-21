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В школах Украины появятся воспитатели по безопасности: что будет входить в обязанности

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 19:41
В школах Украины появятся воспитатели по безопасности: что будет входить в обязанности Фото: в украинских школах введут отдельные уроки по безопасности (unsplash.com)
Автор: Владимир Костырин

В украинских школах появятся воспитатели безопасности в рамках проекта "Специалист по безопасности в образовательной среде".

Об этом 21 июля рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона "UAразом".

Чиновник отметил, что министерство сейчас инициирует соответствующий масштабный проект. В пилотном варианте примут участие многие территориальные общины.

Речь идет о специально обученном специалисте (необязательно полицейский, может быть должностное лицо общины), который будет проводить уроки в школах по обеспечению безопасности детей.

В его обязанности будет входить обучение основам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, проведение профилактических и информационно-просветительских мероприятий, а также пропаганда здорового образа жизни, информирование специальных служб о негативных явлениях в учебных заведениях и прочее.

Также Монастырский сообщил, что МВД совместно с министерством образования и науки работают над введением новых курсов, отдельных уроков в учебных заведениях.

"Чтобы были новые занятия, новые знания могли быть освоены школьниками, детками, студентами. В первую очередь это относится к укрытиям, знаний, как должен вести себя человек во время воздушной тревоги, и в том числе необходимые знания о взрывоопасных предметах", - рассказал чиновник.

Монастырский обратил внимание, что разминирование в Украине продлится годы, а "наши дети уже сегодня должны знать, как себя обезопасить".

Видео: глава МВД рассказал о воспитателях безопасности в школах

Напомним, что перед этим глава МОН Украины Сергей Шкарлет объяснил, каким будет обучение с 1 сентября, и чего ждать школьникам и студентам.

А также в Минобразования сообщали, что в школах с 1 сентября появится важное нововведение.

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школа Денис Монастырский
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