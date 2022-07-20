В школах с 1 сентября появится важное нововведение: о чем идет речь
В Украине новый учебный год с 1 сентября начнется в учебных заведениях в очном формате при условии безопасности в конкретном регионе или населенном пункте во время военного положения, а также если для участников учебного процесса есть оборудованные сооружения гражданской защиты.
Об этом 20 июля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.
Глава правительства на селекторном совещании с руководителями областей сегодня заслушивал информацию от министерств образования и науки, внутренних дел, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям относительно подготовки к началу учебы в школах.
Чиновник подчеркивает, что в офлайн формате школьники и студенты смогут учиться "там, где это возможно, а защитные сооружения гражданской защиты учебных заведений должны быть приведены в готовность к использованию по назначению".
Шмыгаль отметил, что приоритетом при подготовке учебных заведений ко Дню знаний и началу учебы является безопасность детей.
"Все рекомендации уже разработаны. В хранилищах должно быть тепло, свет, вентиляция, вода и все для комфортного пребывания во время длительной воздушной тревоги. Обучение детей и персонала правильному поведению во время тревоги должно стать регулярным", - рассказал премьер.
Среди прочего, в школах также должны быть и "тревожные кнопки".
Такие автоматизированные системы стали появляться в столице в дошкольных детских учреждениях и школах еще с 2016 года, и также впоследствии в других городах Украины.
С помощью "тревожной кнопки" работники заведений могут вызвать патруль через диспетчера в соответствующем отделении полиции. Оборудование школы тревожной сигнализацией позволяет мгновенно реагировать на любые изменения ситуации.
Напомним также, что в Украине сотрудники МВД и ГСЧС проверят все школы перед началом нового учебного года на предмет соответствия требованиям безопасности. Там, где не подготовлены бомбоубежища и укрытия со всем необходимым, учебы в офлайн формате не будет.
А также перед этим мы рассказывали, как будут проходить уроки в школах во время воздушной тревоги.