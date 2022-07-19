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Украинские школы, которые не пройдут проверку ГСЧС и полиции, для учеников не откроются

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Вторник 19 июля 2022 18:34
Украинские школы, которые не пройдут проверку ГСЧС и полиции, для учеников не откроются Фото: в Украине проверят требования безопасности в заведениях образования (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Украине проверят все школы перед началом нового учебного года на предмет соответствия требованиям безопасности. В тех учебных заведениях, где не подготовлены бомбоубежища и укрытия со всем необходимым, учеба в офлайн формате не начнется.

Об этом 19 июля передали в пресс-службе ГСЧС Украины.

По словам представителя министерства внутренних дел Алены Матвеевой на сегодняшнем брифинге, решение о начале и форме обучения будет приниматься отдельно в каждом регионе или даже каждом учебном заведении.

Так, сейчас идет изучение ситуации на местах и, в зависимости от уровня безопасности, будет приниматься решение о дистанционном или очном обучении.

Накануне учебного года с 1 сентября представители ГСЧС и полиции проверят все учебные заведения на наличие и готовность бомбоубежищ, а также вместе с педагогами проведут ряд профилактических мероприятий.

"Проектом МВД "Безопасная образовательная среда в условиях войны" предусмотрено, что службы МВД посетят все учебные заведения. Мы рассматриваем это как составляющую обучения наших детей с точки зрения знания ими базовых требований безопасности жизнедеятельности в условиях военного положения", - рассказала Матвеева.

Украинские школы, которые не пройдут проверку ГСЧС и полиции, для учеников не откроютсяУкраинские школы, которые не пройдут проверку ГСЧС и полиции, для учеников не откроются

Перед началом учебного года школы проверят на соответствие требованиям безопасности (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ученикам готовят новые школьные предметы

Представитель МВД добавила также, что будут внесены необходимые изменения в содержание учебных программ для 6-11 классов.

"В частности, к предмету "Защита Украины" будет добавлен отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности", - рассказала она.

Также планируют разработать "Азбуку по безопасности для школьника средней школы" и соответствующее мобильное приложение. Это нужно для того, чтобы каждый ребенок знал, как себя вести в различных опасных ситуациях.

"Кроме того, в рамках проекта планируется размещение в каждой школе информационных стендов, на которых в яркой и доступной форме будут изложены основные правила поведения детей в условиях военного положения. Этот проект будет реализован в сотрудничестве с министерством образования и науки", – подчеркнула Матвеева.

Украинские школы, которые не пройдут проверку ГСЧС и полиции, для учеников не откроются

В школах, где требования безопасности не на должном уровне - учеба в офлайн формате исключена (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ранее мы рассказывали, как будут проходить уроки в школах во время воздушной тревоги.

Добавим, перед этим у образовательного омбудсмена объяснили, кто подготавливает укрытия для учеников и надо ли родителям "сбрасываться".

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ГСЧС школа Учебный год
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